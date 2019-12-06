Губернатор: стрельбу на авиабазе во Флориде открыл саудовский военный

"Уверен, будет много вопросов об этом человеке, что он иностранец, член саудовских ВВС, который проходит обучение у нас здесь", - сказал он.

Ранее шериф округа Эскамбия Дэвид Морган в эфире Fox News сообщил, что четыре человека погибли, не менее восьми ранены в результате стрельбы на базе ВМС США во Флориде. Инцидент произошел в пятницу утром по местному времени на военно-морском аэродроме Пенсакола в штате Флорида. ВМС США сообщили о ликвидации подозреваемого. В настоящее время власти проводят расследование.