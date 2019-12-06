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Губернатор: стрельбу на авиабазе во Флориде открыл саудовский военный
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РИА Новости

Губернатор: стрельбу на авиабазе во Флориде открыл саудовский военный

22:31 06.12.2019 (обновлено: 07:13 07.12.2019)
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© REUTERS / U.S. Navy/Patrick NicholsВоенно-морской аэродром Пенсакола в штате Флорида
Военно-морской аэродром Пенсакола в штате Флорида
© REUTERS / U.S. Navy/Patrick Nichols
Военно-морской аэродром Пенсакола в штате Флорида. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Устроивший стрельбу на американской авиабазе во Флориде был служащим ВВС Саудовской Аравии, заявил в пятницу журналистам губернатор штата Рон Десантис.
"Уверен, будет много вопросов об этом человеке, что он иностранец, член саудовских ВВС, который проходит обучение у нас здесь", - сказал он.
Его выступление транслировал телеканал ABC News.
Ранее шериф округа Эскамбия Дэвид Морган в эфире Fox News сообщил, что четыре человека погибли, не менее восьми ранены в результате стрельбы на базе ВМС США во Флориде. Инцидент произошел в пятницу утром по местному времени на военно-морском аэродроме Пенсакола в штате Флорида. ВМС США сообщили о ликвидации подозреваемого. В настоящее время власти проводят расследование.
Полиция на месте преступления
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Случаи стрельбы на военных объектах США в 2014-2019 годах
19106411
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Стрельба на авиабазе во ФлоридеСаудовская АравияФлоридаСШАВ мире
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