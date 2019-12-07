Меджлис* опоздал с маршем в Крым, заявили на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Признанная экстремистской и запрещенная в России организация "Меджлис крымско-татарского народа"* опоздала с планами организовать марш в Крым, так как ее давно опередили украинские туристы, заявил экс-депутат крымского парламента, политолог Владислав Ганжара.
Ранее сообщалось о планах "меджлиса"* устроить поход на Крым, дата проведения пока не определена, целью марша заявлена помощь международным организациям осуществить их решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Какой бы там марш меджлис* ни придумал, ни при каких обстоятельствах пограничная служба нашей страны не позволит проводить на границе с российским Крымом какие-то противоправные акции. Меджлис* опоздал с планами по маршу, так как им никогда не превзойти самый главный марш, который мы видим каждый год, - это массовый поток в Крым украинских туристов", - сказал РИА Новости Ганжара.
По его словам, в этом году полуостров уже посетили более миллиона туристов из Украины.
"Это главный марш, который мы видим со стороны украинских граждан, которые спокойно приезжают к нам отдыхать на полуостров", - подчеркнул Ганжара.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России