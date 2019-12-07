РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-07T08:51+0300
https://ria.ru/20191207/1562088462.html
Меджлис* опоздал с маршем в Крым, заявили на полуострове
https://cdn25.img.ria.ru/images/152795/12/1527951241_83:375:2652:1820_1036x0_80_0_0_ea591286151de5879f3a23babc61eaf0.jpg
РИА Новости

Меджлис* опоздал с маршем в Крым, заявили на полуострове

08:51 07.12.2019
1023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Признанная экстремистской и запрещенная в России организация "Меджлис крымско-татарского народа"* опоздала с планами организовать марш в Крым, так как ее давно опередили украинские туристы, заявил экс-депутат крымского парламента, политолог Владислав Ганжара.
Ранее сообщалось о планах "меджлиса"* устроить поход на Крым, дата проведения пока не определена, целью марша заявлена помощь международным организациям осуществить их решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Крымский мост
00:40
В Крыму заявили, что марш экстремистов закончится еще на старте
"Какой бы там марш меджлис* ни придумал, ни при каких обстоятельствах пограничная служба нашей страны не позволит проводить на границе с российским Крымом какие-то противоправные акции. Меджлис* опоздал с планами по маршу, так как им никогда не превзойти самый главный марш, который мы видим каждый год, - это массовый поток в Крым украинских туристов", - сказал РИА Новости Ганжара.
По его словам, в этом году полуостров уже посетили более миллиона туристов из Украины.
"Это главный марш, который мы видим со стороны украинских граждан, которые спокойно приезжают к нам отдыхать на полуостров", - подчеркнул Ганжара.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
1980002
Обсудить 1
Владислав ГанжараКрымУкраинаВ мире
Рекомендуем
Светлана Медведева
Пресс-секретарь прокомментировал "расследование" про жену Медведева
Президент Украины Владимир Зеленский
Падение рейтинга Зеленского: как его остановить
Автомобиль полиции на дороге
В центре Москвы произошла массовая драка в кафе
Настил с изюминкой: 8 идей для оформления пола в доме или квартире
Эксперт рассказал, как отражается теплый пол на плате за услуги ЖКХ
Михаил Каабак
Каабак ответил на вопрос о пересадке человеку головы
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Матвиенко потребовала наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Пилот в кабине пассажирского самолета Airbus A350 в аэропорту Шереметьево
Откровения летчиков о том, чего не знают пассажиры
Общественный туалет в Московском метрополитене
Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
Крымский мост
В Крыму заявили, что марш экстремистов закончится еще на старте
Новогоднее оформление Москвы
Сохраняй, что имеешь: астрологи ухудшили прогноз на новый год
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский раскрыл, почему Запад считает россиян людьми второго сорта
Камила Кабелло выступает на мероприятии KISS FM Jingle Ball 2019
Лучшие фото недели: быстрый нокаут, сирийская невеста и колодец смерти
Караван судов на трассе Северного морского пути
Океан раздора: Северный морской путь расколол НАТО
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
В Сбербанке рассказали о популярных схемах кражи денег с карт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48В Москве завели дело после массовой драки в кафе
09:44В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
09:43В Алтайском крае ограничили движение на трассах из-за сильного бурана
09:38В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса
09:33Опубликовано видео с места смертельного ДТП у станции МЦК
09:24В России вводят новый документ на автомобиль
09:23Гастроэнтеролог назвал продукты, которые разрушают кишечник
09:02СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан
08:57В Совфеде назвали провокацией "Марш достоинства" Чубарова на Крым
08:51Меджлис* опоздал с маршем в Крым, заявили на полуострове
08:46Спасатели уточнили число погибших в ДТП у станции МЦК
08:42В Крыму предложили внести в ООН резолюцию, осуждающую санкции
08:31Трамп потребовал от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты Китаю
08:15В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:50В Саратовской области около 20 тысяч жителей остались без отопления
07:42В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
07:40Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
07:27Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером
07:22Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
07:15В Приморье прошли обыски в департаменте лесного хозяйства
Лента новостейМолния