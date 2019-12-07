Меджлис* опоздал с маршем в Крым, заявили на полуострове

"Какой бы там марш меджлис* ни придумал, ни при каких обстоятельствах пограничная служба нашей страны не позволит проводить на границе с российским Крымом какие-то противоправные акции. Меджлис* опоздал с планами по маршу, так как им никогда не превзойти самый главный марш, который мы видим каждый год, - это массовый поток в Крым украинских туристов", - сказал РИА Новости Ганжара.