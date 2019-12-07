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Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
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РИА Новости

Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже

07:40 07.12.2019
25907
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в "нормандском формате".
"Мы говорили с президентом Российской Федерации, когда вернули моряков, говорили с ним по телефону, но это телефонный разговор. Я хочу увидеть человека", — отметил политик в эфире передачи "Свобода слова".
По словам Зеленского, он хочет почувствовать, что все стороны собираются "закончить эту трагическую войну". Понимание этого президент собирается получить за столом переговоров. Украинский лидер добавил, что у всех участников запланированы двусторонние встречи.
Встреча лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию ситуации на Украине пройдет девятого декабря в Париже. Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, есть намерение провести на саммите двустороннюю встречу Путина и Зеленского.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, формат общения Путина и Зеленского будет определен ближе к встрече в Париже.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 17:29
Лавров рассказал об ожиданиях России от "нормандского саммита"
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Обсудить 10
РоссияСитуация на Украине"Нормандская четверка"Владимир ЗеленскийВладимир ПутинПарижУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Заберите меня Владимир Владимирович"))
7 декабря, 08:08
Т Тут Я
5142000
Человек думает что он политик. И рассуждает о том что остановить войну можно договорившись с президентом страны которая не имеет к ней никакого отношения.. Бессмысленная будет встреча. Для отчетности перед западными хозяевами.. И для МВФ. Что бы денюжку дали на защиту всей Европы.
7 декабря, 09:20
ssidorjan1919
1321100
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