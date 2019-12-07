Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в "нормандском формате".
"Мы говорили с президентом Российской Федерации, когда вернули моряков, говорили с ним по телефону, но это телефонный разговор. Я хочу увидеть человека", — отметил политик в эфире передачи "Свобода слова".
По словам Зеленского, он хочет почувствовать, что все стороны собираются "закончить эту трагическую войну". Понимание этого президент собирается получить за столом переговоров. Украинский лидер добавил, что у всех участников запланированы двусторонние встречи.
Встреча лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию ситуации на Украине пройдет девятого декабря в Париже. Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, есть намерение провести на саммите двустороннюю встречу Путина и Зеленского.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, формат общения Путина и Зеленского будет определен ближе к встрече в Париже.