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Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
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РИА Новости

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года

07:22 07.12.2019
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© REUTERS / Mario AnzuoniТейлор Свифт во время выступления на церемонии вручения премии American Music Awards 2019
Тейлор Свифт во время выступления на церемонии вручения премии American Music Awards 2019
© REUTERS / Mario Anzuoni
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира.
Первое место заняла американская певица Тейлор Свифт. В 2019 году она сумела заработать 185 миллионов долларов. По данным издания, на это повлияла новая сделка с лейблом, а также рекламные контракты и финальная часть гастрольного тура.
Второе место досталось рэперу Канье Уэсту – 150 миллионов долларов, третье – британскому исполнителю Эду Ширану, который заработал 110 миллионов долларов.
Далее следуют The Eagles (100 миллионов долларов), Элтон Джон (84 миллиона долларов), Jay-Z и его супруга Бейонсе (по 81 миллиону долларов).
Американский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст
20 сентября, 12:55Культура
Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов мира
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Шоу-бизнесЭд ШиранТейлор Свифт (певица)КультураЭлтон Джон
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