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2019-12-07T05:50+0300
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В Петербурге представят фильм-перформанс Яна Фабра
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РИА Новости

В Петербурге представят фильм-перформанс Яна Фабра

05:50 07.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие выставки Яна Фабра в Эрмитаже
Открытие выставки Яна Фабра в Эрмитаже
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Фильм-перформанс "Любовь — высшая сила" известного бельгийского художника Яна Фабра покажут на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в День основания Государственного Эрмитажа.
Музей ежегодно празднует день своего основания 7 декабря — в день Святой Екатерины. Датой основания Эрмитажа считается 1764 год, когда Екатерина Великая приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Гоцковского. К этой дате музей каждый год готовит специальную программу, получившую название "Дни Эрмитажа", которая включает различные события и ряд новых выставок. В этом году отмечается 255 лет со дня основания Эрмитажа.
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Перформанс, проведенный художником в стенах Эрмитажа, стал ключевым эпизодом выставки "Ян Фабр: Рыцарь отчаяния - воин красоты", которая состоялась в музее в 2016 году. Главный герой перформанса - рыцарь, преданный высоким идеалам. Он почтительно обходит залы Зимнего дворца и Нового Эрмитажа, принося символическую клятву верности искусству старых мастеров. Проходя по залам, странный рыцарь прикасается губами к дверям, рамам картин, предметам мебели — всему тому, что вызывает у него чувство преклонения и требует защиты в современном мире.
Фильм-перформанс Фабра "Любовь — высшая сила" будет демонстрироваться на большом экране на Дворцовой площади в субботу с 10.30 до 22.00 мск.
Также в субботу в Эрмитаже откроется выставка "Это сам Потемкин!". К 280-летию Светлейшего князя Г. А. Потемкина-Таврического" и состоится показ нового итальянского фильма "Эрмитаж. Власть искусства".
Традиционно в "Дни Эрмитажа" открываются выставки. На этой неделе в музее открылась выставка "За службу и храбрость". 250 лет со дня учреждения ордена Святого Георгия". На выставке представлены более 400 экспонатов из собрания Эрмитажа. Кроме самих орденских знаков в состав экспозиции включены статуты ордена, георгиевское оружие, живописные, графические, скульптурные и фотографические памятники, предметы декоративно-прикладного искусства, а также печатные издания.
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
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В понедельник откроется выставка "Я воздвиг там мой царский дворец…". Памятники ассирийского искусства из коллекции Британского музея".
Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В нее входит живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства, археологические находки.
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КультураНовости культурыЯн ФабрГосударственный ЭрмитажСанкт-ПетербургЭрмитаж (музей)
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