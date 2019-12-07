В Петербурге представят фильм-перформанс Яна Фабра

Музей ежегодно празднует день своего основания 7 декабря — в день Святой Екатерины. Датой основания Эрмитажа считается 1764 год, когда Екатерина Великая приобрела коллекцию произведений живописи у берлинского купца Гоцковского. К этой дате музей каждый год готовит специальную программу, получившую название "Дни Эрмитажа", которая включает различные события и ряд новых выставок. В этом году отмечается 255 лет со дня основания Эрмитажа.

Перформанс, проведенный художником в стенах Эрмитажа, стал ключевым эпизодом выставки "Ян Фабр: Рыцарь отчаяния - воин красоты", которая состоялась в музее в 2016 году. Главный герой перформанса - рыцарь, преданный высоким идеалам. Он почтительно обходит залы Зимнего дворца и Нового Эрмитажа, принося символическую клятву верности искусству старых мастеров. Проходя по залам, странный рыцарь прикасается губами к дверям, рамам картин, предметам мебели — всему тому, что вызывает у него чувство преклонения и требует защиты в современном мире.

Фильм-перформанс Фабра "Любовь — высшая сила" будет демонстрироваться на большом экране на Дворцовой площади в субботу с 10.30 до 22.00 мск.

Также в субботу в Эрмитаже откроется выставка "Это сам Потемкин!". К 280-летию Светлейшего князя Г. А. Потемкина-Таврического" и состоится показ нового итальянского фильма "Эрмитаж. Власть искусства".

Традиционно в "Дни Эрмитажа" открываются выставки. На этой неделе в музее открылась выставка "За службу и храбрость". 250 лет со дня учреждения ордена Святого Георгия". На выставке представлены более 400 экспонатов из собрания Эрмитажа. Кроме самих орденских знаков в состав экспозиции включены статуты ордена, георгиевское оружие, живописные, графические, скульптурные и фотографические памятники, предметы декоративно-прикладного искусства, а также печатные издания.

В понедельник откроется выставка "Я воздвиг там мой царский дворец…". Памятники ассирийского искусства из коллекции Британского музея".