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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-07T05:24+0300
https://ria.ru/20191207/1562087123.html
Российские военные снабдили школьников в Алеппо запасом канцтоваров
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РИА Новости

Российские военные снабдили школьников в Алеппо запасом канцтоваров

05:24 07.12.2019
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© AP Photo / Hussein MallaСирийские школьники на занятиях
Сирийские школьники на занятиях
© AP Photo / Hussein Malla
АЛЕППО (Сирия), 7 дек - РИА Новости. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии оказали гуманитарную помощь детям в школе на северо-востоке Алеппо.
Несколько лет этот район находился под контролем боевиков. Были выведены из строя почти все социальные объекты, жилые дома сильно разрушены. Сейчас местное правительство пытается восстановить инфраструктуру, а сотрудники ЦПВС помогают здешним семьям самым необходимым.
В этот раз ученикам раздали ранцы и школьные принадлежности: канцелярские товары на весь учебный год, пеналы, пластилин и краски. В ЦПВС заявили, что акция не разовая и будет проходить регулярно, до полной стабилизации социальной жизни в городе.
По словам офицера ЦПВС Геннадия Якименко, в данной акции приняли участие 200 учеников, присутствовали 120 мальчиков и 80 девочек.
"Дети охотно разбирали данную гуманитарную помощь, многие этого не имели, потому что не имеют родителей. Ни отцов, ни матерей", - сказал Якименко.
Ученик средней школы Мустафа Хаттыб признался, что в школе выдают учебники, а тетрадей - мало. "Сейчас готовимся к экзамену, но еще очень много времени уходит, чтобы помогать родным по дому. Мечтаю стать учителем английского в своей школе", - признался он.
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