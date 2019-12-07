Российские военные снабдили школьников в Алеппо запасом канцтоваров

Несколько лет этот район находился под контролем боевиков. Были выведены из строя почти все социальные объекты, жилые дома сильно разрушены. Сейчас местное правительство пытается восстановить инфраструктуру, а сотрудники ЦПВС помогают здешним семьям самым необходимым.

В этот раз ученикам раздали ранцы и школьные принадлежности: канцелярские товары на весь учебный год, пеналы, пластилин и краски. В ЦПВС заявили, что акция не разовая и будет проходить регулярно, до полной стабилизации социальной жизни в городе.

По словам офицера ЦПВС Геннадия Якименко, в данной акции приняли участие 200 учеников, присутствовали 120 мальчиков и 80 девочек.

"Дети охотно разбирали данную гуманитарную помощь, многие этого не имели, потому что не имеют родителей. Ни отцов, ни матерей", - сказал Якименко.