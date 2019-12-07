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На Украине заявили о подготовке марша на Крым
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РИА Новости

На Украине заявили о подготовке марша на Крым

04:06 07.12.2019 (обновлено: 07:32 07.12.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНабережная Ялты
Набережная Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубаров заявил, что планируется устроить поход на Крым.
Он назвал эту акцию "Марш достоинства" и пообещал, что она будет мирной. Дату проведения мероприятия предполагается определить позже.
В качестве цели шествия Чубаров назвал помощь международным организациям воплотить в жизнь принятые ими решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Спектакль с известным итогом"

Крымский политолог Владимир Джаралла сказал РИА Новости, что объявленная подготовка марша напоминает спектакль, итог которого заранее известен.
По его словам, заявление Чубарова привлекло внимание к меджлису*. Также он обратил внимание на то, что устроители оговорились по поводу сроков — "что, мол, еще не знают, когда это будет".
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"Примечательно это потому, что эти деятели прекрасно знакомы с русскими пограничниками, и потому сказать - одно, а реализовать - другое", — сказал Джаралла.
Подобного заявления "меджлиса"*, по его словам, следовало ожидать.
"Эта организация живет на подачки-гранты, и потому для их получения должна проявлять активность. Тем более сейчас, когда наметившееся потепление отношений с Россией отодвигает радикалов на второй план", — отметил он, добавив, что их личное благосостояние напрямую зависит от получаемого финансирования.

"Мелкая провокация"

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что анонсированный марш — всего лишь мелкая провокация, которая ориентирована на внешнюю публику. По его словам, мероприятие не будет иметь серьезных последний и не сорвет нормандский саммит.
"Иски в суд ООН по поводу нарушения прав крымскотатарского населения, дискриминации крымских татар. Акция, скорее всего, к этому приурочена. Еще подвязана к нормандской встрече", — отметил он.
Суздальцев добавил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится, в частности, навязать России диалог о Крыме.
"Это на внешнюю арену ориентированная акция. Конечно, никто их в Крым не пустит", — заявил эксперт.
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Он ожидает, что на мероприятие соберется "группа разного рода людей, при этом далеко не все будут крымскими татарами". "Вряд ли они будут топать на своих двоих через всю Украину от Киева до Херсона и дальше, очень сомнительно, приедут на автобусе", — отметил он.
"Это такая спланированная массовка. Надо понимать, что украинские товарищи вообще мастера таких вещей, такого пиара, не больше того", — считает Суздальцев.
По словам политолога, это можно расценивать как небольшое событие, которое не способно превратиться в "многомиллионное шествие" на Крым.
По оценке эксперта, такая акция сорвать саммит в нормандском формате не сможет.
"То, что делается под маркой крымскотатарского народа - это чистой воды провокация", — добавил он.

"Попытка выстроить карьеру"

Член Совета Федерации Константин Косачев считает, что заявление Чубарова является попыткой выстроить политическую карьеру, которая никак не связана с заботой о жителях Крыма.
По его мнению, подобный марш, даже если представить его реализацию, будет маршем против населения полуострова, против тех, кто самостоятельно определил свою судьбу.

"Крымские татары, оставшиеся на полуострове, обладают всем набором прав и свобод, которые не были им доступны в украинский период истории Крыма", — цитирует его RT.

Кроме того, сенатор подчеркнул, что ни у кого не должно быть сомнений в способности России защитить себя и своих граждан.

"Заезженная пластинка"

Депутат Госдумы Руслан Бальбек вспомнил о предыдущем опыте Чубарова в организации акций такого рода.
"Чубаров решил напомнить о себе крымчанам и поставил заезженную пластинку о "марше на Крымский полуостров". Как показал опыт последних лет, все эти марши проходили не дальше нейтральной территории, с каждым разом участников марша становилось все меньше и меньше", — отметил он в комментарии РИА Новости.
Бальбек напомнил, что последний раз Чубаров пришел вместе с двадцатью сторонниками, которые "скандировали, кричали, устроили настоящие овации сами себе в ста метрах от границы Крыма".
Депутат подчеркнул, что придавать значения подобным заявлениям руководителя "Меджлиса крымско-татарского народа"* не стоит.
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"Безрезультатная провокация"

Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям и председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов назвал заявление главы "меджлиса"* провокацией.
По словам Билялова, нынешнее выступление Чубарова вызвано тем, что в мире начинают признавать Крым частью России.
Он подчеркнул, что заявленный марш никакого результата не принесет.
Глава крымско-татарской национально-культурной автономии Эйваз Умеров также назвал провокацией заявление Чубарова.
По его мнению, основная цель акции — провокация и привлечение к себе внимания.
"Зная организаторов акции, могу сказать, что это не более, чем громкий анонс", — сказал Умеров РИА Новости.
Он при этом дал совет организаторам акции у границ Крыма во избежание недоразумений согласовывать ее с МИД России и правоохранительными органами.

"Гастроли политических карликов"

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец считает, что марш сторонников "меджлиса"* завершится еще на старте.
"Гастроли политических карликов из меджлиса* рискуют закончится на стадии старта и не успеют выйти из стольного града Киева", — подчеркнул он.
По его словам, невозможно всерьез воспринимать таких "фриковых персонажей".
"Это чистой воды политическая агония и попытка напомнить о себе и привлечь какие-то политические и экономические дивиденды, то бишь банально заработать", — сказал Чегринец РИА Новости.
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"Громкий пшик"

Из анонсируемого марша, по его словам, выйдет "громкий пшик, который поставит финальную точку на карьере проходимцев из числа его организаторов".
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал готовящийся на Украине марш сумасшествием.
"Каждый сходит с ума по своему. "Марш достоинства" меджлиса* в ситуации, когда поезд ушел, - это уже не смешно", — подчеркнул он.

Присоединение Крыма

Крым стал российским по итогам референдума в марте 2014 году, который был проведен после госпереворота на Украине. Присоединение к России поддержали более 95 процентов избирателей. Как подчеркнул Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что Москва считает невозможным обсуждение статуса полуострова в любом формате и на любой площадке.
*Экстремистская организация, запрещенная в России
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Руслан БальбекАндрей СуздальцевСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ЗеленскийКрымВ мире
Популярные комментарии
жаль, придется расстреливать на границе. сюсюкать никто не собирается.
7 декабря, 04:12
Валерий Носуля
3952003
Очередной вопль из украинского дурдома. Они там вообще думают что говорят?
7 декабря, 05:09
super.ket007a
2730002
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