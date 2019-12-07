Лоза ответил лидеру "Ногу свело!" на слова о "деградации" россиян

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Певец и композитор Юрий Лоза ответил в интервью "Пятому каналу" на заявление лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского, который рассказал о "деградирующей российской нации".
По его словам, Россия сохраняет тенденции, существовавшие ранее для всего мира. Однако ситуация поменялась.
"Раньше считалось, что мальчик не может бить девочку, а мальчика любить не должно. Это правила, которые были во всем мире. Но у нас они остались, а там – нет", – отметил композитор.
Лоза считает, что россиян не стоит называть ретроградами из-за желания сохранить ценности. По его мнению, это не является деградацией.
"Мы не пропагандируем однополую любовь, но это не значит, что мы деградируем в этом плане. Наоборот, я бы сказал, что Запад в этом направлении деградирует", – подчеркнул певец.
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