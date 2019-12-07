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Лоза ответил лидеру "Ногу свело!" на слова о "деградации" россиян
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РИА Новости

Лоза ответил лидеру "Ногу свело!" на слова о "деградации" россиян

03:34 07.12.2019
12927
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Певец и композитор Юрий Лоза ответил в интервью "Пятому каналу" на заявление лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского, который рассказал о "деградирующей российской нации".
По его словам, Россия сохраняет тенденции, существовавшие ранее для всего мира. Однако ситуация поменялась.

"Раньше считалось, что мальчик не может бить девочку, а мальчика любить не должно. Это правила, которые были во всем мире. Но у нас они остались, а там – нет", – отметил композитор.

Лоза считает, что россиян не стоит называть ретроградами из-за желания сохранить ценности. По его мнению, это не является деградацией.

"Мы не пропагандируем однополую любовь, но это не значит, что мы деградируем в этом плане. Наоборот, я бы сказал, что Запад в этом направлении деградирует", – подчеркнул певец.

Ранее музыкант Максим Покровский, уехавший жить в США, заявил, что "российская нация деградирует", хотя и не совсем по своей вине. С 1917 года над россиянами совершалось столько "тяжелых опытов", что народ был "сильно подубит, в том числе генетически", добавил артист.
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Максим ПокровскийШоу-бизнесЮрий ЛозаКультураРоссияСША
Популярные комментарии
чему там меняться? О что, был светочем культуры? Ну сводило ему и некоторым подросткам ногу и - и что? Не какому-то ногосведисту оценивать НАЦИЮ, коей он не достоин
7 декабря, 05:03
НСНаталья Светлова
5110002
Максимка неуч. Почитал бы основы генетики что ли. зачем нести аxинeю публично. Деградация, эволюция - это все игра слов. Вот Макс деградировал и уехал в СШП. Там он никому не нужен и здесь забывать стали. Пустой человeчишкo, сын деградировавших родителей.
7 декабря, 05:29
ЛКЛысый Кучерявый
4300001
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