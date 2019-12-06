Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский и группа "Ногу свело" выступает на фестивале НочлежкаFest в Петербурге. Фото с места события

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Лидер группы "Ногу свело!" Лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский , уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.

"Основное — это желание сидеть на шпагате. Смотрите, я стою ногами одновременно на двух континентах. Это сложно физически и морально, но безумно увлекательно. Получается, что нахожусь в двух местах одновременно", — признался музыкант.

Он сказал, что много гастролирует за рубежом, но "материально и морально" его кормит российская публика.

Вместе с тем Покровский считает, что нация деградирует, хотя и не совсем по своей вине.

"Народ убивает алкоголизм, смертность, нищета. <…> Просто она (нация. — Прим. ред.) хорошая и сильная, поэтому ее убивают, а она выживает", — объяснил он.