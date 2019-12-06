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Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
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РИА Новости

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

15:50 06.12.2019 (обновлено: 17:00 06.12.2019)
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© РИА Новости / Илья ГригорьевМаксим Покровский и группа "Ногу свело" выступает на фестивале НочлежкаFest в Петербурге. Фото с места события
Максим Покровский и группа Ногу свело выступает на фестивале НочлежкаFest в Петербурге. Фото с места события
© РИА Новости / Илья Григорьев
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
"Основное — это желание сидеть на шпагате. Смотрите, я стою ногами одновременно на двух континентах. Это сложно физически и морально, но безумно увлекательно. Получается, что нахожусь в двух местах одновременно", — признался музыкант.
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Он сказал, что много гастролирует за рубежом, но "материально и морально" его кормит российская публика.
Вместе с тем Покровский считает, что нация деградирует, хотя и не совсем по своей вине.

"Народ убивает алкоголизм, смертность, нищета. <…> Просто она (нация. — Прим. ред.) хорошая и сильная, поэтому ее убивают, а она выживает", — объяснил он.

По словам артиста, с 1917 года над россиянами совершалось столько "тяжелых опытов", что народ был "сильно подубит, в том числе генетически". При этом соотечественники сохранили талант и остроумие, добавил музыкант.
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КультураРоссияСШАМаксим ПокровскийШоу-бизнес
Популярные комментарии
То, что наш народ пережил много "экспериментов" - правда, но оценивать состояние сейчас как деградацию- ошибка. Для меня , например, творчество "ногу свело" сомнительно само по себе.
6 декабря, 16:03
АОАлександр Орлов
2810000
Какой молодец, эксперт забугорный. А до 1917 года россиян в попку целовали?
6 декабря, 16:07
P1Piter 1
1960000
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