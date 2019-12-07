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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-07T04:15+0300
https://ria.ru/20191207/1562086213.html
Кузнецова сообщила, что еще у 35 детей в Сирии взяли пробы ДНК
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РИА Новости

Кузнецова сообщила, что еще у 35 детей в Сирии взяли пробы ДНК

02:24 07.12.2019 (обновлено: 04:15 07.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время форума "Добровольцы России" в Сочи
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время форума Добровольцы России в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские специалисты взяли пробы ДНК еще у 35 детей, которые находятся в неподконтрольном Дамаску лагере "Аль-Холь" в Сирии, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Четырех российских детей, которые находились в сирийских лагерях и тюрьмах, 6 декабря привезли в Москву.
"Еще одной важной задачей этой поездки был забор ДНК остальных детей в "Аль-Холе"... 35 детей нам привели, удалось сделать забор ДНК. Самому старшему из детей 13 лет, самому младшему шесть месяцев. Основной возраст детей – пять-шесть лет. В ближайшее время именно на эту группу детей будут оформлять документы", - сказала Кузнецова.
Она добавила, что принципиальная позиция курдов не отдавать одного брата или одну сестру осложняет работу и не позволяет сначала вывозить тех детей, которые родились в России.
Ранее Кузнецова сообщала, что в списках ее аппарата значатся 146 детей, которые могут находиться в лагерях и тюрьмах в Сирии. Она поясняла, что после пробы ДНК этих детей могут признать российскими гражданами, тесты 49 из них уже подтвердили родственные связи с россиянами.
По словам омбудсмена, детей планируют возвращать небольшими группами, чтобы "не было отсрочки". Как отметила Кузнецова, суды в России по признанию факта рождения уже начались, идет процесс оформления документов на тех детей, у которых взяли ДНК.
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Война в СирииАнна КузнецоваМоскваСирияОбщество
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