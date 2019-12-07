Кузнецова сообщила, что еще у 35 детей в Сирии взяли пробы ДНК

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время форума "Добровольцы России" в Сочи

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские специалисты взяли пробы ДНК еще у 35 детей, которые находятся в неподконтрольном Дамаску лагере "Аль-Холь" в Российские специалисты взяли пробы ДНК еще у 35 детей, которые находятся в неподконтрольном Дамаску лагере "Аль-Холь" в Сирии , сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова

Четырех российских детей, которые находились в сирийских лагерях и тюрьмах, 6 декабря привезли в Москву

"Еще одной важной задачей этой поездки был забор ДНК остальных детей в "Аль-Холе"... 35 детей нам привели, удалось сделать забор ДНК. Самому старшему из детей 13 лет, самому младшему шесть месяцев. Основной возраст детей – пять-шесть лет. В ближайшее время именно на эту группу детей будут оформлять документы", - сказала Кузнецова.

Она добавила, что принципиальная позиция курдов не отдавать одного брата или одну сестру осложняет работу и не позволяет сначала вывозить тех детей, которые родились в России.

Ранее Кузнецова сообщала, что в списках ее аппарата значатся 146 детей, которые могут находиться в лагерях и тюрьмах в Сирии. Она поясняла, что после пробы ДНК этих детей могут признать российскими гражданами, тесты 49 из них уже подтвердили родственные связи с россиянами.