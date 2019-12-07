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Пушков высмеял "странную" идею Зеленского по Донбассу
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РИА Новости

Пушков высмеял "странную" идею Зеленского по Донбассу

01:42 07.12.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем твиттере сообщения СМИ о якобы предложении президента Украины Владимира Зеленского создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и представителей ЛНР и ДНР.
Ранее об этом сообщил украинский телеканал Espreso.tv со ссылкой на одного из присутствующих на встрече украинского лидера с бывшими участниками Майдана. Отмечается, что Зеленский может выступить с этой инициативой на саммите в "нормандском формате".

"Странная идея Зеленского – создание "муниципальной стражи" из представителей Украины, ОБСЕ и ДНР/ЛНР – нежизнеспособна", – заявил Пушков.

По его мнению, такие "химеры" в политическом мире "не живут". С таким же успехом можно предложить палестинцам и израильтянам "создать общую полицию".

"Comedy Club какой-то", – заключил сенатор.

Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Украине пройдет девятого декабря в Париже.
Глава ДНР Денис Пушилин
Вчера, 13:25
Глава ДНР оценил идею Киева создать "муниципальную стражу" в Донбассе
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Ситуация на УкраинеЛНРДНР"Нормандская четверка"ОБСЕДонбассДонецкая Народная РеспубликаАлексей ПушковВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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