Пушков высмеял "странную" идею Зеленского по Донбассу

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем твиттере сообщения СМИ о якобы предложении президента Украины Владимира Зеленского создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и представителей ЛНР и ДНР.
Ранее об этом сообщил украинский телеканал Espreso.tv со ссылкой на одного из присутствующих на встрече украинского лидера с бывшими участниками Майдана. Отмечается, что Зеленский может выступить с этой инициативой на саммите в "нормандском формате".
"Странная идея Зеленского – создание "муниципальной стражи" из представителей Украины, ОБСЕ и ДНР/ЛНР – нежизнеспособна", – заявил Пушков.
По его мнению, такие "химеры" в политическом мире "не живут". С таким же успехом можно предложить палестинцам и израильтянам "создать общую полицию".
"Comedy Club какой-то", – заключил сенатор.
Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Украине пройдет девятого декабря в Париже.