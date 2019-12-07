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Океан раздора: Северный морской путь расколол НАТО
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РИА Новости

Океан раздора: Северный морской путь расколол НАТО

08:00 07.12.2019 (обновлено: 08:06 07.12.2019)
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© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкКараван судов на трассе Северного морского пути
Караван судов на трассе Северного морского пути
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Александр Лесных. Датский частный бизнес заинтересован в развитии Северного морского пути, сообщил посол Карстен Сендергорд. Дания — член НАТО, а американцы, главные в альянсе, недавно приняли новую "Арктическую доктрину", основной пункт которой — блокировка СМП. Почему у союзников возник раскол и какие усилия прилагает Москва для активного развития перcпективной транспортной артерии — в материале РИА Новости.

Бескрайний север

В интервью РИА Новости Сендергорд отметил, что хотя Дания и не принимает непосредственного участия в создании Северного морского пути, в стране осознают всю его значимость — не только для России.

"Это огромный регион, в который можно инвестировать. <…> Мы, безусловно, понимаем и видим перспективы дальнейшего развития этой части мира. Но важно, чтобы все было прозрачно и предсказуемо. Рынок требует этого и для Северного морского пути", — подчеркнул он.

Говоря о прозрачности, посол Дании имел в виду правила прохода военных кораблей — с 2019 года они обязаны уведомлять Россию о намерении следовать через СМП. Собеседник отметил, что это стоит обсудить в Арктическом совете.
На деле такое обсуждение — простая формальность, поскольку всем понятно, что подобные уведомления необходимы для безопасности. В результате российские моряки смогут эффективнее обеспечивать иностранным судам сопровождение ледоколами, и никому не придется слать сигналы бедствия, угодив в ледяной капкан.
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Интерес иностранных инвесторов к Арктике понятен: там крупнейшие залежи полезных ископаемых. "Это 80 процентов газа, 20 процентов нефти и до 100 процентов — по ряду элементов. Мы насчитали более 100 перспективных проектов, в которые вложат порядка 11 триллионов рублей до 2030 года", — подчеркивает директор по Арктике АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке бизнеса" Дмитрий Фишкин.
Какой именно бизнес хочет инвестировать в Арктику, Сендергорд не уточнил, но можно предположить, что в первую очередь речь идет о грузоперевозках. Так, еще в июне глава крупнейшего мирового контейнерного перевозчика — датской Maersk — заявил, что компания изучает возможности сезонного сервиса на Севморпути. Стоит отметить, что у датчан уже есть успешный опыт на СМП: первый контейнеровоз компании прошел вдоль российских арктических берегов в сентябре 2018-го.
Возможно сотрудничество и в энергетической сфере. И хотя собственных нефтегазовых компаний в Дании не осталось (все проданы более крупным международным холдингам, в числе которых — французская Total), Копенгаген способен помочь России с экологической безопасностью в регионе. Так что, вероятно, посол имел в виду и Ørsted — одного из крупнейших в мире изготовителей шельфовых ветроэлектростанций и биоэнергетических комплексов.

Гостям здесь рады

Доступ иностранных компаний к российскому арктическому шельфу давно обсуждается на уровне правительства. Так, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил создавать совместные предприятия.
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"Нам, кроме изменения в законе, ничего для этого не надо. Если мы изменим закон и хотя бы приоткроем калитку с участием российской государственной компании, чтобы все это было под контролем, то тогда мы получим ответ на вопрос, придут или не придут", — заявил Трутнев.

Помимо этого, правительство совместно с учеными Российской академии наук активно формирует новую стратегию развития Арктики — срок ныне действующей истекает в этом году. Какие стимулы предусмотрят для компаний, участвующих в разработке арктических проектов, выяснилось в начале декабря после выступления замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики на пленарной сессии IX Международного форума "Арктика: настоящее и будущее".
Так, во всей Арктической зоне России вводится особый экономический режим, подразумевающий разного рода льготы. В первую очередь это пониженный налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который планируется закрепить на уровне пяти процентов на первые 15 лет работы предприятия. А на добычу природного газа для производства СПГ НДПИ и вовсе отменят. Такая же ставка — для новых нефтяных провинций на севере Красноярского края, на Чукотке и в Якутии (на 12 лет).
Более того, компании защитят от усиленного госконтроля, а Фонд развития Дальнего Востока предоставит длинные займы на 20 лет по сниженной процентной ставке. Только в 2020-м на это направят около 15 миллиардов рублей.
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Карстен СендергордСеверный морской путьЧукоткаНАТОЮрий ТрутневДанияЯкутияЭкономика
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