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Туризм
2019-12-07T15:17+0300
https://ria.ru/20191207/1562060647.html
Россияне рассказали, какие подарки от авиакомпании их порадуют
https://cdn25.img.ria.ru/images/156115/29/1561152956_0:294:3072:2022_1036x0_80_0_0_28daca92f6b694433d16e8795e280660.jpg
РИА Новости

Россияне рассказали, какие подарки от авиакомпании их порадуют

15:17 07.12.2019
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© Depositphotos / nerudolМужчина упаковывает подарок
Мужчина упаковывает подарок
© Depositphotos / nerudol
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Почти половина опрошенных сервисом россиян (43 процента) признались, что мечтают получить в подарок от авиакомпании полет в салоне бизнес-класса, сообщает Туту.ру.
Эксперты опросили почти две тысячи пользователей.
Четверть респондентов сказали, что обрадуются возможности побывать в кабине пилота. Игрушечная модель самолета оказалась более желанным подарком, чем плед. А бокал вина "победил" брендированные сувениры, такие как: ручка, блокнот. Три процента опрошенных были бы рады подарку для ребенка, к примеру, фирменной мягкой игрушке.
В то же время, 16 процентов признались, что их "душу греет только скидка на билеты".
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