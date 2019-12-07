Россияне рассказали, какие подарки от авиакомпании их порадуют

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Почти половина опрошенных сервисом россиян (43 процента) признались, что мечтают получить в подарок от авиакомпании полет в салоне бизнес-класса, сообщает Туту.ру.

Эксперты опросили почти две тысячи пользователей.

Четверть респондентов сказали, что обрадуются возможности побывать в кабине пилота. Игрушечная модель самолета оказалась более желанным подарком, чем плед. А бокал вина "победил" брендированные сувениры, такие как: ручка, блокнот. Три процента опрошенных были бы рады подарку для ребенка, к примеру, фирменной мягкой игрушке.