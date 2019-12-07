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Биография Сергея Мазаева
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РИА Новости

Биография Сергея Мазаева

01:03 07.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Мазаев
Сергей Мазаев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Солист группы "Моральный кодекс", музыкант (саксофон, кларнет, флейта) Сергей Владимирович Мазаев родился 7 декабря 1959 года в Москве.
Окончил музыкальное училище (ныне Государственный музыкально-педагогический институт) имени М.М. Ипполитова-Иванова по классу кларнета, Институт имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных). Учился на экономическом факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Во время службы в армии в составе сводного военного оркестра Московского гарнизона участвовал в трех парадах на Красной площади.
Во второй половине 1980-х годов Мазаев играл в группах "Автограф", "Калинов Мост", "Музыкальный семестр", "Здравствуй, песня", "Шаровая молния".
В 1989 году он стал бессменным солистом и лидером группы "Моральный кодекс".
Музыкальный стиль группы держится на течениях: ироничный биг-бит, нео-романтика и танцевальный рок-н-ролл с пародийными, зачастую, абстрактными текстами, гитарными соло и индивидуальной манерой вокалиста. В 2014 году "Моральный кодекс" выпустил свой шестой студийный альбом "Зима". Дискография группы также включает альбомы "Сотрясение мозга" (1990), "Гибкий стан" (1995), "Я выбираю тебя" (1997), "Хорошие новости" (2001), "Славянские танцы" (2007).
Сергей Мазаев занимался смежными джазовыми проектами с такими известными музыкантами, как Игорь Бутман и братья Ивановы.
Сотрудничал с Натальей Ветлицкой, Кристиной Орбакайте, Аленой Свиридовой, Николаем Расторгуевым, Николаем Фоменко, Тимати и L'ONE и другими известными исполнителями.
В 2009 году Мазаев выпустил сольную пластинку "Избранное".
В сентябре 2019 года он исполнил партию Иосифа Сталина в опере-буфф "Рабочий и Колхозница" в концертном зале "Зарядье".
Сергей Мазаев пробовал себя и в кинематографе. В 1979 году в фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" он сыграл саксофониста в ресторане "Астория". В 1997 году исполнил роль кота Базилио в музыкальном фильме Дина Махаматдинова "Новейшие приключения Буратино". Также Сергей Мазаев снимался в картинах "Апрель" (2002) режиссера Константина Мурзенко, "Копейка" (2002) Ивана Дыховичного, "Карнавальная ночь-2, или 50 лет спустя" (2006) Эльдара Рязанова, "Обитаемый остров" (2009) Федора Бондарчука, комедии "Мексиканский вояж Степаныча" и др.
В исполнении Мазаева звучат песни в фильмах и сериалах "8 1/2 долларов" (1999), "Граница. Таежный роман" (2000), "Посылка с Марса" (2004), "Бегущая по волнам" (2007), "Сердце капитана Немова" (2009).
Мазаев также занимается продюсированием. В 2005 году он создал продюсерский центр "Мазай коммуникейшенс", включающий звукозаписывающие и издательские функции.
Сергей Мазаев известен не только как рок-музыкант и певец, но и как инструменталист. В 2011 году он организовал Эстрадный оркестр, в который вошли 19 профессиональных музыкантов, играющих в различных стилях. В концертной программе оркестра звучат произведения различной стилистической направленности. В 2014 году был выпущен альбом "Оркестр Сергея Мазаева".
В 2013 году Сергей Мазаев презентовал струнный квинтет под названием QUEENtet, где солирует на кларнете в составе молодых исполнительниц. Коллектив исполняет классическую музыку.
Сергей Мазаев – заслуженный артист России (2010).
В 2010 году получил статус "Музыкант года" в рамках вручения ежегодной премии "Люди GQ".
В 2014 году совместно с Тимати и рэпером L'ONE был удостоен премии "RU.TV" в номинации "Лучший RNB проект" за песню "GQ".
В 2015 году вошел в список самых стильных мужчин 2015 года по версии журнала GQ.
Мазаев женат вторым браком. О первого брака у артиста есть сын Илья, от второго – дочь Анна и сын Петр.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Сергей МазаевМоскваСправки
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