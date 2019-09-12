Мазаев рассказал, какие эмоции испытывал, приступая к роли Сталина в опере

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев рассказал РИА Новости, что испытывал "страх и трепет", приступая к роли Иосифа Сталина в опере-буфф "Рабочий и Колхозница".

Мазаев исполнит партию Сталина в опере, которая пройдет в концертном зале "Зарядье" 19 октября, сообщила РИА Новости пресс-служба проекта. Идея проекта принадлежит известному сценографу Павлу Каплевичу.

"Опера - это академический вокал, это не рок-н-ролл, а другое, и здесь я испытывал страх и трепет. Плюс, и это символично, я уже снимался два раза в роли Ленина, иметь в своем послужном списке роль Сталина - это невозможно было пропустить", - сказал Мазаев

По его словам, отказать Каплевичу невозможно. "Все костюмировано, ярко, потрясающие костюмы. С Каплевичем всегда соглашаешься сразу. Мы были вместе на премьере, сидели рядом, он посмотрел на меня и сказал: "Давай попробуем", и понеслось", - отметил он.

Музыкант рассказал, что ему было непросто сориентироваться, так как опера для него - это "совершенно другой мир".

"Другие каноны, другие требования к голосу. У меня получилось процентов на 50. Мне пришлось очень непросто. Я занимался с педагогом - прекрасной пианисткой Юлия Корень. Это очень интересно, что я участвую в этом проекте", - сказал Мазаев.