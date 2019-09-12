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РИА Новости
Культура

Мазаев рассказал, какие эмоции испытывал, приступая к роли Сталина в опере

03:39 12.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Мазаев
Сергей Мазаев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Мазаев. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев рассказал РИА Новости, что испытывал "страх и трепет", приступая к роли Иосифа Сталина в опере-буфф "Рабочий и Колхозница".
Мазаев исполнит партию Сталина в опере, которая пройдет в концертном зале "Зарядье" 19 октября, сообщила РИА Новости пресс-служба проекта. Идея проекта принадлежит известному сценографу Павлу Каплевичу.
"Опера - это академический вокал, это не рок-н-ролл, а другое, и здесь я испытывал страх и трепет. Плюс, и это символично, я уже снимался два раза в роли Ленина, иметь в своем послужном списке роль Сталина - это невозможно было пропустить", - сказал Мазаев
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По его словам, отказать Каплевичу невозможно. "Все костюмировано, ярко, потрясающие костюмы. С Каплевичем всегда соглашаешься сразу. Мы были вместе на премьере, сидели рядом, он посмотрел на меня и сказал: "Давай попробуем", и понеслось", - отметил он.
Музыкант рассказал, что ему было непросто сориентироваться, так как опера для него - это "совершенно другой мир".
"Другие каноны, другие требования к голосу. У меня получилось процентов на 50. Мне пришлось очень непросто. Я занимался с педагогом - прекрасной пианисткой Юлия Корень. Это очень интересно, что я участвую в этом проекте", - сказал Мазаев.
По сюжету оперы, создатель скульптуры "Рабочий и колхозница" Вера Мухина оказывается наделенной сверхъестественными способностями. Она оживляет своих героев, Рабочего и Колхозницу, и одновременно ставит влюбленным строжайшее условие, несоблюдение которого может обернуться для них настоящей трагедией. Рабочий и Колхозница отправляются представлять свою страну на Всемирную выставку в Париж. Роковым моментом истории их любви становится знакомство с Марлен Дитрих и Пабло Пикассо.
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КультураСергей МазаевИосиф Сталин (Джугашвили)Россия
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