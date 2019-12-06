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Зеленский оценил позицию Киева перед "нормандским саммитом"
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РИА Новости

Зеленский оценил позицию Киева перед "нормандским саммитом"

23:52 06.12.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что у Киева сильная позиция на переговорах в "нормандском" формате и он ничего не боится.
Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет 9 декабря в Париже.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 23:45
Зеленский не будет напрямую разговаривать с ополченцами в Донбассе
"У нас очень позиция очень сильная, это наша страна. Я ничего не боюсь ", - сказал Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Он отметил, что Киев выполнил все требования для проведения встречи, в том числе по разведению сил в Донбассе, а также согласованию "формулы Штайнмайера".
Зеленский добавил, что во время саммита в "нормандском" формате должно быть определено, кто должен нести ответственность за прекращение огня в Донбассе, а также сколько человек и кода будут участвовать в обмене задержанными лицами.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 23:10
Зеленский заявил о "ментальной стене" на границе c Донбассом
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева. Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, при этом призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
Так называемый "нормандский" формат (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
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