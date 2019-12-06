Зеленский оценил позицию Киева перед "нормандским саммитом"

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что у Киева сильная позиция на переговорах в "нормандском" формате и он ничего не боится.

Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет 9 декабря в Париже.

"У нас очень позиция очень сильная, это наша страна. Я ничего не боюсь ", - сказал Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он отметил, что Киев выполнил все требования для проведения встречи, в том числе по разведению сил в Донбассе, а также согласованию "формулы Штайнмайера".

Зеленский добавил, что во время саммита в "нормандском" формате должно быть определено, кто должен нести ответственность за прекращение огня в Донбассе, а также сколько человек и кода будут участвовать в обмене задержанными лицами.

Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева. Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, при этом призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.