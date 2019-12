Зеленский не хочет, чтобы Киев был "блюдом" на столе "великих боссов"

Авторитетный американский журнал Time поместил на обложку фото президента Украины Владимира Зеленского, которому посвящена главная статья номера. Номер журнала со статьей The Man in the Middle ("Человек посередине") увидит свет 16 декабря. "Украинский президент Владимир Зеленский оказался между Путиным и Трампом", - указано в подзаголовке к статье.