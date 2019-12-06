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Зеленский не хочет, чтобы Киев был "блюдом" на столе "великих боссов"
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РИА Новости

Зеленский не хочет, чтобы Киев был "блюдом" на столе "великих боссов"

23:47 06.12.2019 (обновлено: 23:48 06.12.2019)
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы страна была блюдом на столе "великих боссов".
Авторитетный американский журнал Time поместил на обложку фото президента Украины Владимира Зеленского, которому посвящена главная статья номера. Номер журнала со статьей The Man in the Middle ("Человек посередине") увидит свет 16 декабря. "Украинский президент Владимир Зеленский оказался между Путиным и Трампом", - указано в подзаголовке к статье.
Как заявил Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", он сам по себе не любит быть "между" и не хочет, чтобы "Украина была между".
"Я очень не хочу, чтобы мы были той пищей, которую подают большим боссам. Я хочу, чтобы мы сидели за этим столом и были равноправной, сильной страной", - заявил украинский президент.
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Ситуация на УкраинеСавик ШустерВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А разве кто-то спрашивает жареного поросенка на блюде -Что тот хочет , а что нет.
7 декабря, 00:02
DaDeputat alex
1400000
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