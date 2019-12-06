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Зеленский рассказал, чего боится перед "нормандским" саммитом
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РИА Новости

Зеленский рассказал, чего боится перед "нормандским" саммитом

23:23 06.12.2019 (обновлено: 23:24 06.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей МелконовПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что больше всего боится, что переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе в "нормандском" формате будут безрезультатными.
Встреча лидеров "нормандской четверки" (Украина, РФ, Франция, Германия) по урегулированию ситуации на Украине пройдет 9 декабря в Париже. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, есть намерение провести на саммите двустороннюю встречу Владимира Путина и Зеленского. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, формат общения Путина и Зеленского будет определен ближе ко встрече в Париже.
"Я хочу результат, единственное из-за чего я переживаю, что мы просто встретимся, увидимся и скажем: "Мы планируем..." Я очень не люблю нерезультативность любых переговоров - это правда. Поэтому это единственное, чего я боюсь", - сказал Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", отвечая на вопрос, не опасается ли он Путина.
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При этом он отметил, что победой является уже само проведение саммита в "нормандском" формате. Зеленский также добавил, что хочет вернуться с конкретными результатами из Парижа, но понимает, что все не получится.
"Самое главное, мне очень важно… Я такой человек, очень sensitive (чувствительный - ред.). Мы говорили с президентом Российской Федерации, когда вернули моряков, говорили с ним по телефону, но это телефонный разговор. Я хочу увидеть человека, и я хочу привезти из "нормандии" (встречи в "нормандском формате" - ред.) понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну", - отметил Зеленский.
Так называемый "нормандский" формат (Россия, Украина, Франция и Германия) переговоров по Украине существует с июня 2014 года.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на Украине"Нормандская четверка"ДонбассВладимир ЗеленскийВладимир ПутинПарижУкраинаВ мире
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