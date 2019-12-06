Зеленский рассказал, чего боится перед "нормандским" саммитом

"Самое главное, мне очень важно… Я такой человек, очень sensitive (чувствительный - ред.). Мы говорили с президентом Российской Федерации, когда вернули моряков, говорили с ним по телефону, но это телефонный разговор. Я хочу увидеть человека, и я хочу привезти из "нормандии" (встречи в "нормандском формате" - ред.) понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну", - отметил Зеленский.