Зеленский заявил о "ментальной стене" на границе c Донбассом

КИЕВ, 6 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "ментальная стена" на границе с Донбассом уже существует, но ее надо преодолевать.
Ранее помощник президента Андрей Ермак заявил, что на случай отсутствия прогресса во время "нормандского саммита", который пройдет в Париже 9 декабря, у Зеленского есть план "Б", который заключается в том, чтобы построить на линии соприкосновения в Донбассе стену и изолировать неподконтрольные территории.
"А что, сейчас нет стены? (Есть – ред.), только она живая, и гибнут люди. Она есть, есть минная стена. А самое страшное - ментальная стена", - заявил Зеленский эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".
По словам украинского президента, очень многие люди "советские", и они "в целом не понимают, что происходит". "Я понимаю. Это страшное ощущение, поэтому и едем на встречу (в Париж – ред.)", - отметил глава государства.