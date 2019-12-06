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Зеленский заявил о "ментальной стене" на границе c Донбассом
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РИА Новости

Зеленский заявил о "ментальной стене" на границе c Донбассом

23:10 06.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 6 дек – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "ментальная стена" на границе с Донбассом уже существует, но ее надо преодолевать.
Ранее помощник президента Андрей Ермак заявил, что на случай отсутствия прогресса во время "нормандского саммита", который пройдет в Париже 9 декабря, у Зеленского есть план "Б", который заключается в том, чтобы построить на линии соприкосновения в Донбассе стену и изолировать неподконтрольные территории.
"А что, сейчас нет стены? (Есть – ред.), только она живая, и гибнут люди. Она есть, есть минная стена. А самое страшное - ментальная стена", - заявил Зеленский эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".
По словам украинского президента, очень многие люди "советские", и они "в целом не понимают, что происходит". "Я понимаю. Это страшное ощущение, поэтому и едем на встречу (в Париж – ред.)", - отметил глава государства.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Вчера, 22:14
Порошенко предложил построить стену на границе с Россией
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