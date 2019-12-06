Зеленский назвал условие амнистии ополченцев в Донбассе

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что об амнистии ополченцев в Донбассе можно говорить после установления безопасности и появления возможности для проведения выборов в регионе.
Ранее в МИД Украины заявили, что Киев принял все законы об амнистии в рамках минских соглашений, они начнут применяться после выборов в Донбассе. После этого в ЛНР обвинили власти Украины во лжи, отметив, что никаких обязательств по амнистии Киев не выполнил. Кроме того, в тексте минских договоренностей пункт об амнистии идет раньше пункта о проведении выборов. По оценке экспертов, проведение выборов в Донбассе невозможно без амнистии.
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"Когда мы увидим после "норманди", что у нас есть такая возможность, что выводятся войска, вооруженные незаконные формирования, если у нас действительно будет безопасность на этой территории, если у нас появится возможность проводить выборы, мы будем говорить об амнистии, амнистии людей, у которых нет рук в крови", - сказал Зеленский в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", отвечая на вопрос, планируется ли его двусторонняя встреча с Путиным.
Он также напомнил, что Верховная рада Украины приняла закон об амнистии, однако он не был подписан президентом страны и не вступил в силу.
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