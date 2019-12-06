Киев примет решение об особом статусе Донбасса после саммита в Париже

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорить о продлении закона об особом статусе Донбасса можно будет после встречи в "нормандском" формате.
"Закон об особом статусе (Донбасса - ред.) сейчас есть, он действует до 31-го числа (декабря - ред). Продлевать ли этот закон и голосовать Верховной раде, это можно будет сделать только после возвращения с "нормандии" (встречи в "нормандском" формате - ред). Если мы увидим, что есть какие-то важные шаги навстречу друг другу, то мы действительно будем говорить об этом законе", - сказал Зеленский в пятницу в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года.
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы в украинской столице, а также ряде других городов страны прошли митинги противников такого решения Киева. Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, при этом призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.