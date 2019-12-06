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Порошенко предложил построить стену на границе с Россией
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РИА Новости

Порошенко предложил построить стену на границе с Россией

22:14 06.12.2019 (обновлено: 22:15 06.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 дек – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал действующим властям страны строить стену на границе с РФ, а не с Донбассом.
Ранее помощник президента Андрей Ермак заявил, что на случай отсутствия прогресса во время "нормандского саммита", который пройдет в Париже 9 декабря, у президента Украины Владимира Зеленского есть план "Б", который заключается в том, чтобы построить на линии соприкосновения в Донбассе стену и изолировать неподконтрольные территории.
По словам Порошенко, строительство стены с Донбассом может привести к отмене санкций с РФ. "Стройте стену на границе с Российской Федерацией, она вам понадобится", - заявил Порошенко в эфире телеканала "Прямой".
Также экс-глава государства подчеркнул, что в неудаче на переговорах в "нормандском формате" нет "ничего страшного". "Возвращайтесь на Украину, объединяйте нацию, стройте армию, стройте государство", - добавил Порошенко.
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Ситуация на УкраинеАндрей ЕрмакДонбассПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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