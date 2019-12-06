В Грузии подтвердили экстрадицию нижегородских депутатов в Россию

ТБИЛИСИ, 6 дек – РИА Новости. Министерство юстиции Министерство юстиции Грузии подтвердило информацию об экстрадиции в Россию нижегородских депутатов, братьев Владимира и Александра Глушковых, обвиняемых в мошенничестве.

Ранее следственное управление СК РФ по Нижегородской области сообщило, что братья Глушковы, обвиняемые в совершении мошеннических действий при реконструкции автостанции в городе Балахне и взяточничестве, экстрадированы в Россию.

"Экстрадиция разыскиваемых через Интерпол Владимира и Александра Глушковых была осуществлена 5 декабря на основании приказов министра юстиции", - заявили журналистам в пресс-службе министерства юстиции Грузии.

Следственные органы 22 марта 2018 года возбудили уголовное дело в отношении родных братьев Александра и Владимира Глушковых, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. Владимир Глушков являлся депутатом земского собрания Балахнинского района, его брат - Александр Глушков - депутатом законодательного собрания Нижегородской области. В ходе расследования уголовного дела братья Глушковы скрылись от органов следствия и были объявлены в розыск. Тридцатого марта обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. В августе 2018 года братья-депутаты были задержаны в Грузии.

По версии следствия, в июле 2015 года Александр Глушков получил через посредника, в качестве которого выступил Владимир Глушков, от директора строительной фирмы взятку в размере 6 миллионов рублей за решение вопроса о выделении земельных участков для строительства двух многоквартирных домов.

Кроме того, как утверждает следствие, в период с 2013 по 2016 годы Владимир и Александр Глушковы совместно с другими лицами под видом необходимости реконструкции комплекса автостанции в городе Балахне по поддельной проектной документации возвели двухэтажное здание торгового центра на земельном участке, предназначенном для эксплуатации автостанции.