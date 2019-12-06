МИД Палестины рассказал о переговорах о возможном визите Путина

Ранее посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Палестина пока ждет официального подтверждения по поводу визита Путина в Вифлеем.

"Мы обсуждаем эту тему с российским руководством. Есть вероятность того, что визит состоится", - заявил министр, отвечая на вопрос о возможности визита Путина в Палестину в первой половине следующего года.

"Мы ведем подготовку к подобному визиту, который подобает президенту дружественного государства, коим является Российская Федерация", - добавил глава МИД.

Он подчеркнул, что Палестина готовится не только к самому визиту, но и к тому, какие соглашения могут быть подписаны и какие решения могут быть приняты в ходе подобного визита. Он также отметил, что они работают над тем, чтобы этот визит увенчался успехом.

"Да, возможно. Мы обсуждаем эту тему с послом РФ и через наше посольство в Москве", - заявил аль-Малики, отвечая на вопрос о возможности подписания соглашений во время визита.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил журналистам, что конкретных обсуждений возможности визита Путина на Рождество в Вифлеем нет, приглашение получено и будет рассмотрено.