МИД Палестины рассказал о переговорах о возможном визите Путина

РИМ, 6 дек - РИА Новости. Палестина ведет переговоры с руководством РФ о возможном визите президента России Владимира Путина в следующем году, заявил РИА Новости палестинский министр иностранных дел Рияд аль-Малики на полях международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".
Ранее посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Палестина пока ждет официального подтверждения по поводу визита Путина в Вифлеем.
"Мы обсуждаем эту тему с российским руководством. Есть вероятность того, что визит состоится", - заявил министр, отвечая на вопрос о возможности визита Путина в Палестину в первой половине следующего года.
"Мы ведем подготовку к подобному визиту, который подобает президенту дружественного государства, коим является Российская Федерация", - добавил глава МИД.
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Он подчеркнул, что Палестина готовится не только к самому визиту, но и к тому, какие соглашения могут быть подписаны и какие решения могут быть приняты в ходе подобного визита. Он также отметил, что они работают над тем, чтобы этот визит увенчался успехом.
"Да, возможно. Мы обсуждаем эту тему с послом РФ и через наше посольство в Москве", - заявил аль-Малики, отвечая на вопрос о возможности подписания соглашений во время визита.
Ранее президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что пригласил Путина в Вифлеем на Рождество.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил журналистам, что конкретных обсуждений возможности визита Путина на Рождество в Вифлеем нет, приглашение получено и будет рассмотрено.
Путин ранее подтвердил планы посетить Израиль в середине января, а также заявил о намерении совместно с Русской православной церковью и поместными церквями продолжить защиту интересов христиан на Ближнем Востоке. Визит состоится по случаю Дня памяти жертв Холокоста, а также по случаю открытия нового монумента, связанного с жертвами, которые понесли народы России во время Второй мировой войны.
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