ВСУ заявили о завершении мероприятий по разведению сил в Петровском

КИЕВ, 6 дек – РИА Новости. Украинские силовики заявили о завершении мероприятий по разведению сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе.
"На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня в 12.00 (13.00 мск) закончились практические меры демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", - говорится в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины на странице в Facebook в пятницу.
Сообщается, что сотрудниками Госслужбы по ЧС изъяты 244 взрывоопасных предмета, демонтированы 10 блиндажей и 28 вспомогательных сооружений.
"Завтра начнется верификация представителями СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ результатов завершения процесса разведения сил и средств", - говорится в сообщении.
Отвод сил в районе Петровского начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию, а 22 ноября - к демонтажу фортификационных сооружений. Пятого декабря в ДНР заявили, что завершили разведение сил, о чем уведомили миссию ОБСЕ.
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