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ВСУ заявили о завершении мероприятий по разведению сил в Петровском
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РИА Новости

ВСУ заявили о завершении мероприятий по разведению сил в Петровском

20:09 06.12.2019 (обновлено: 20:10 06.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области. Архивное фото
КИЕВ, 6 дек – РИА Новости. Украинские силовики заявили о завершении мероприятий по разведению сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе.
"На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня в 12.00 (13.00 мск) закончились практические меры демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", - говорится в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины на странице в Facebook в пятницу.
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Сообщается, что сотрудниками Госслужбы по ЧС изъяты 244 взрывоопасных предмета, демонтированы 10 блиндажей и 28 вспомогательных сооружений.
"Завтра начнется верификация представителями СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ результатов завершения процесса разведения сил и средств", - говорится в сообщении.
Отвод сил в районе Петровского начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию, а 22 ноября - к демонтажу фортификационных сооружений. Пятого декабря в ДНР заявили, что завершили разведение сил, о чем уведомили миссию ОБСЕ.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеСММ ОБСЕДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецкая областьУкраинаВ мире
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