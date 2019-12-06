Случаи стрельбы на военных объектах США в 2014-2019 годах

2019
6 декабря стрельба произошла на авиабазе ВМС США Pensacola в штате Флорида. В результате ЧП как минимум два человека погибли, сообщалось об 11 человек пострадавших. Стрелок был ликвидирован.
4 декабря на военно-морской верфи в Перл-Харбор (остров Оаху, Гавайи) матрос убил двоих человек и покончил с собой. Еще один человек пострадал. В связи с инцидентом база была закрыта. Ее открыли спустя некоторое время.
5 апреля в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния произошла стрельба на военно-морской авиабазе OCEANA. Один человек был ранен, стрелок был ликвидирован полицией.
1 января стало известно, что на территории казармы в Вашингтоне произошел инцидент со стрельбой. В результате от огнестрельного ранения погиб военнослужащий Корпуса морской пехоты США.
2018
14 октября в результате стрельбы на базе военно-морского флота в Миллингтоне (штат Теннесси) один человек погиб, один получил ранение. Стрельба произошла в зоне отдыха Navy Lodge около 3 часов ночи по местному времени, стрелок был задержан.
2017
23 октября стрельба произошла на территории американской военной базы Форт-Стюарт (штат Джорджия). Женщина открыла огонь на парковке рядом с базой. В результате стрельбы никто не пострадал.
2016
25 августа стало известно о стрельбе на базе Сухопутных сил США Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки. Подозреваемый – военнослужащий 101-й воздушно-десантной дивизии – был задержан. Пострадавших не было.
8 апреля два человека погибли в результате стрельбы на базе ВВС США Lackland в штате Техас. В числе жертв и сам стрелок, он покончил с собой.
2015
15 июня произошла стрельба на базе ВВС в городе Литл-Рок в американском штате Арканзас. Инцидент произошел у ворот базы, куда пытался пройти неизвестный. Два человека получили ранения и были госпитализированы. По данным следствия, 43-летний Ларри Макэлрой припарковался рядом с главными воротами военного объекта в городе Литл-Рок, врезавшись при этом в дорожный знак. Охрана база начала стрелять по мужчине, когда он вышел из автомобиля с винтовкой в руках. Макэлрой скончался в госпитале.
9 мая неизвестные открыли стрельбу рядом с базой Уайтмен американских Военно-воздушных сил в городе Уорренсберг, штат Миссури. В результате инцидента был ранен летчик.
2014
25 августа женщина-военнослужащая устроила стрельбу на базе вооруженных сил США в штате Виргиния. База Форт-Ли расположена приблизительно в 40 километрах от города Ричмонд. Инцидент произошел в четырехэтажном здании штаба боевого обеспечения.
Женщина выстрелила в себя и получила ранение. Ее отвезли в медицинский центр Университета содружества Виргинии, где она позднее скончалась. Больше при происшествии никто не пострадал.
8 июля неизвестный вооруженный мужчина открыл стрельбу в помещении оружейного склада Национальной гвардии США в городе Лобелвилл в штате Теннесси, застрелив одного военнослужащего. По данным властей, молодой человек выстрелил в грудь сержанту Национальной гвардии США, от чего тот позже скончался в госпитале. Нападавшему удалось скрыться с места преступления.
В ночь на 9 апреля морской пехотинец США, стоявший на посту у ворот военной базы Кэмп-Лежен в городе Джексонвилл в штате Северная Каролина, застрелил другого постового из штурмовой винтовки M4. Пострадавший морпех скончался на месте.
3 апреля на военной базе Форт-Худ в американском штате Техас произошла стрельба. В результате погибли три человека, ранения получили 16 человек. Все погибшие и раненые были военнослужащими. Стрелявший покончил жизнь самоубийством. Как сообщил командующий военной базой генерал-лейтенант Марк Милли, стрельбу устроил служивший в Ираке в 2011 году военный, у которого диагностировали посттравматический стресс – "иракский синдром".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников