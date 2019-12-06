Случаи стрельбы на военных объектах США в 2014-2019 годах

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25 августа женщина-военнослужащая устроила стрельбу на базе вооруженных сил США в штате Виргиния. База Форт-Ли расположена приблизительно в 40 километрах от города Ричмонд. Инцидент произошел в четырехэтажном здании штаба боевого обеспечения.