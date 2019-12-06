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Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США
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РИА Новости

Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США

17:22 06.12.2019 (обновлено: 02:14 07.12.2019)
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© AP Photo / John MinchilloПолиция в США
Полиция в США
© AP Photo / John Minchillo
Полиция в США. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Стрелок на авиабазе ВМС США Pensacola в штате Флорида ликвидирован, сообщает ВМС США.
Эта авиационная база ранее была оцеплена после сообщений о стрельбе.
"Активный стрелок мертв", - говорится в сообщении ВМС в Twitter. Они подтвердили смерть еще одного человека. При этом число раненых, которых доставили в местные больницы, не уточняется.
Телеканал NBC со ссылкой на представителей властей в свою очередь сообщил, что не менее пяти человек госпитализированы.
"В настоящий момент обеспечена безопасность обоих выходов авиабазы ВМС Pensacola в связи с сообщениями об активном стрелке", - говорится в сообщение на странице авиабазы в Facebook.
Представитель близлежащей больницы подтвердил, что к ним поступило пять человек.
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Стрельба на авиабазе во ФлоридеВоенно-морские силы СШАФлоридаСШАВ мире
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