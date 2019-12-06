Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вопросы взаимодействия двух стран на сирийском направлении, сообщает пресс-служба президента.
Согласно сообщению, разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
"Обсужден целый ряд актуальных тем двусторонней повестки дня, в том числе с учетом планируемого в январе 2020 года визита президента России в Израиль. Кроме того, были затронуты вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении", - отметили в пресс-службе.