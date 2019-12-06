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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-06T18:48+0300
https://ria.ru/20191206/1562075052.html
Конституционный комитет мог бы работать уже год, заявил Лавров
https://cdn23.img.ria.ru/images/156200/41/1562004160_0:0:3068:1725_1036x0_80_0_0_ae98b8671749589818975ebe99eaaca8.jpg
РИА Новости

Конституционный комитет мог бы работать уже год, заявил Лавров

18:48 06.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
РИМ, 6 дек - РИА Новости. Конституционный комитет по Сирии мог бы работать уже год, если бы этому не помешали западные коллеги, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Конституционный комитет мог быть создан, мог бы работать уже год, если бы наши западные коллеги не воспрепятствовали созыву этого комитета еще год назад, в декабре прошлого года", - заявил он на V Международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".
В конце октября в Женеве под эгидой ООН прошло первое заседание конституционного комитета Сирии. Комитет начал работу в расширенном составе, после чего она продолжилась в составе малой группы. Очередной раунд заседаний проходил в Женеве в конце ноября, однако заседания малой группы не состоялись из-за разногласий между делегациями.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Риме
Вчера, 16:47Война в Сирии
Лавров обсудил с Педерсеном работу конституционного комитета по Сирии
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Война в СирииСергей ЛавровМИД РФСирияРоссияВ мире
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