Конституционный комитет мог бы работать уже год, заявил Лавров

РИМ, 6 дек - РИА Новости. Конституционный комитет по Сирии мог бы работать уже год, если бы этому не помешали западные коллеги, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Конституционный комитет мог быть создан, мог бы работать уже год, если бы наши западные коллеги не воспрепятствовали созыву этого комитета еще год назад, в декабре прошлого года", - заявил он на V Международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог".
В конце октября в Женеве под эгидой ООН прошло первое заседание конституционного комитета Сирии. Комитет начал работу в расширенном составе, после чего она продолжилась в составе малой группы. Очередной раунд заседаний проходил в Женеве в конце ноября, однако заседания малой группы не состоялись из-за разногласий между делегациями.