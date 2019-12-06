В Дагестане может быть налажено производство кассовых аппаратов

"Сейчас в регионе достаточно активно идет процесс постановки на налоговый учет граждан и, прежде всего, предпринимателей. Те, кто уже является налогоплательщиком, в обязательном порядке должны использовать контрольно-кассовую технику. Однако предприниматели нередко говорят о том, что не всегда возможно получить эту технику", - отметил Здунов.