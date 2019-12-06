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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-06T18:47+0300
https://ria.ru/20191206/1562075016.html
В Дагестане может быть налажено производство кассовых аппаратов
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РИА Новости

В Дагестане может быть налажено производство кассовых аппаратов

18:47 06.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСканер штрих-кода и кассовый аппарат
Сканер штрих-кода и кассовый аппарат
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 6 дек - РИА новости. В Дагестане может быть налажено производство до 10 тысяч контрольно-кассовых аппаратов в месяц, что позволит покрыть потребность региона в этой технике, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
С таким предложением выступил на встрече с премьер-министром Дагестана Артемом Здуновым генеральный директор компании "Азимут" Аскер Саидов. Компания располагает собственным производственным центром в Махачкале.

"Сейчас в регионе достаточно активно идет процесс постановки на налоговый учет граждан и, прежде всего, предпринимателей. Те, кто уже является налогоплательщиком, в обязательном порядке должны использовать контрольно-кассовую технику. Однако предприниматели нередко говорят о том, что не всегда возможно получить эту технику", - отметил Здунов.

По данным пресс-службы, в настоящее время республике необходимо свыше миллиона таких аппаратов. Премьер поручил Минпрому Дагестана проработать вопрос производства ККА, тщательно изучив рынок сбыта.
Глава Дагестана Владимир Васильев ранее на встрече с бизнесменами заверил, что власть готова протянуть руку бизнесу, который хочет выйти "из тени" и добросовестно платить налоги. "По мере повышения налогового потенциала, будем повышать заработную плату людям. Мы переходим на такую систему, когда честно работать становится выгодно", - убежден руководитель республики.
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