Эксперты СЕ призвали Украину подготовить закон о языковых меньшинствах

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Венецианская комиссия Венецианская комиссия Совета Европы призвала Киев незамедлительно подготовить закон о языковых меньшинствах, говорится в отчете комиссии, поступившем в РИА Новости.

Комиссия также призывает Киев подумать над возможностью отложить реализацию положений закона о государственном языке до принятия закона о языковых меньшинствах.

В середине мая бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.

Однако нынешний президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".

Закон был резко раскритикован украинской оппозицией и российскими политиками. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.

При этом ранее на Украине действовал закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности, Донецкой области, считают русский язык родным.

В мнении Комиссии указывается, "чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в Украине, важное значение имеет достижение надлежащего баланса в языковой политике. Власти пока не смогли сделать этого в недавно принятом Законе о государственном языке".

Эксперты признают, что "языковая политика является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой в Украине, особенно в контексте продолжающегося конфликта с Россией".

"Тем не менее, Закон о меньшинствах еще не подготовлен, хотя он должен был быть разработан одновременно с Законом о государственном языке, чтобы обеспечить необходимый баланс с самого начала", - говорится в мнении экспертов.

В этой связи эксперты Совета Европы "призывают Украину без каких-либо ненужных задержек подготовить Закон о меньшинствах и рассмотреть возможность отложить до принятия этого закона выполнение положений Закона о государственном языке, которые уже вступили в силу".