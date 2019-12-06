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Эксперты СЕ призвали Украину подготовить закон о языковых меньшинствах
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РИА Новости

Эксперты СЕ призвали Украину подготовить закон о языковых меньшинствах

18:45 06.12.2019 (обновлено: 18:47 06.12.2019)
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© AP Photo / Mykola TysПосетитель читает книгу на книжной ярмарке во Львове
Посетитель читает книгу на книжной ярмарке во Львове
© AP Photo / Mykola Tys
Посетитель читает книгу на книжной ярмарке во Львове. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Венецианская комиссия Совета Европы призвала Киев незамедлительно подготовить закон о языковых меньшинствах, говорится в отчете комиссии, поступившем в РИА Новости.
Комиссия также призывает Киев подумать над возможностью отложить реализацию положений закона о государственном языке до принятия закона о языковых меньшинствах.
В середине мая бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни.
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Однако нынешний президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Зеленский отметил, что закон был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
Закон был резко раскритикован украинской оппозицией и российскими политиками. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.
При этом ранее на Украине действовал закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности, Донецкой области, считают русский язык родным.
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В мнении Комиссии указывается, "чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в Украине, важное значение имеет достижение надлежащего баланса в языковой политике. Власти пока не смогли сделать этого в недавно принятом Законе о государственном языке".
Эксперты признают, что "языковая политика является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой в Украине, особенно в контексте продолжающегося конфликта с Россией".
"Тем не менее, Закон о меньшинствах еще не подготовлен, хотя он должен был быть разработан одновременно с Законом о государственном языке, чтобы обеспечить необходимый баланс с самого начала", - говорится в мнении экспертов.
В этой связи эксперты Совета Европы "призывают Украину без каких-либо ненужных задержек подготовить Закон о меньшинствах и рассмотреть возможность отложить до принятия этого закона выполнение положений Закона о государственном языке, которые уже вступили в силу".
Европейская комиссия за демократию через право или Венецианская комиссия - консультативный экспертный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. Она анализирует законы и законопроекты государств-участников, затрагивающие проблемы конституционного права. Документ может быть представлен на заключение комиссии самим заинтересованным государством, другим государством с согласия тот страны, которая принимает документ, а также Парламентской ассамблеей Совета Европы.
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