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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-06T18:43+0300
https://ria.ru/20191206/1562074772.html
Логистический центр построят в ТОСЭР "Дагестанские Огни"
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РИА Новости

Логистический центр построят в ТОСЭР "Дагестанские Огни"

18:43 06.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкОсенний лес вдоль автодороги
Осенний лес вдоль автодороги
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 6 дек – РИА Новости. Комиссия правительства Дагестана одобрила заявку компании "Транстрейд" на строительство логистического центра для обслуживания предприятий-резидентов ТОСЭР "Дагестанские Огни", сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана.
Как отметил на заседании комиссии вице-премьер Дагестана Гаджимагомед Гусейнов, в рамках соглашения между Минэкономразвития России, Республикой Дагестан и администрацией моногорода Дагестанские Огни необходимо привлечение в ТОСЭР не менее трех резидентов с объемом инвестиций не менее 20 миллионов рублей и созданием не менее 30 рабочих мест.
Глава Дагестана Владимир Васильев в послании Народному собранию РД отметил создание ТОСЭР "Дагестанские Огни" и "Каспийск" как примеры поддержки предпринимательства и повышения инвестиционной привлекательности региона со стороны властей, которые также предпринимают меры по обеспечению инвестпроектов на указанных территориях всей необходимой инфраструктурой.
Как сообщил Гусейнов, комиссия уже рассмотрела четыре инвестиционных проекта, два из которых включены в реестр резидентов ТОСЭР, по двум уже представлены материалы для рассмотрения в Минэкономразвития России.
Он добавил, что цель при создании ТОСЭР – "не столько число зарегистрированных резидентов территорий, сколько то, чтобы сами проекты развивались, увеличивали количество созданных рабочих мест".
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По сообщению главы "Транстрейд", в рамках реализации проекта логистического центра на первом этапе должно быть создано не менее 10 рабочих мест. У инвестора уже имеется земельный участок площадью 1,3 гектара и собственные средства в размере 25 миллионов рублей. Предполагается, что объем налоговых поступлений в бюджет Дагестана при выходе инвестпроекта на полную мощность составит 2,7 миллиона рублей в год.
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Республика ДагестанДагестанЭкономика
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