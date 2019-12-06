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2019-12-06T18:25+0300
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Турция намерена решать проблемы с США по С-400 путем диалога
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РИА Новости

Турция намерена решать проблемы с США по С-400 путем диалога

18:25 06.12.2019
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© РИА Новости . Евгений ОдиноковЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" . Архивное фото
АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Турция намерена преодолевать разногласия с США в связи с закупкой российских систем ПВО С-400 дипломатическим путем, заявил официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.
"Мы хотим, чтобы разногласия с США (по С-400) разрешались путем диалога и дипломатии, мы ведем эту работу в рамках двустороннего механизма. Мы получили это вооружение для обеспечения нашей безопасности. Это наше суверенное право, и мы от него не отказываемся", - сказал Аксой журналистам.
Он добавил, что Турция также готова купить американские системы ПВО Patriot "при благоприятных условиях".
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
Зенитный ракетный комплекс С-400
Вчера, 16:40
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С-400 «Триумф»ТурцияСШАВ мире
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