Священник призвал усыновлять детей вместо ЭКО

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Специалист по биоэтике иеромонах Димитрий (Першин) считает, что технология экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) опасна для женщины и может привести к осложнениям, поэтому в случае бесплодия лучше прибегать к усыновлению детей, а не к ЭКО или услугам суррогатной матери.
Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. При этом он считает важным, чтобы в этой сфере была определена с участием РПЦ моральная норма. В РПЦ в ответ на это заявили, что продолжение рода – это "богоугодное дело, а не поход в супермаркет" и что хотя "рождение ребенка - праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения".
Позже Киселев в эфире телеканала "Спас" отметил, что Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО, а их запрет в "Основах социальной концепции" РПЦ противоречит заповеди "плодитесь и размножайтесь" и может быть пересмотрен ради деторождения.
"Эффективность ЭКО невелика (около 20%), кроме того, оно опасно для женщины. Гормональная стимуляция яичников, с помощью которой получают яйцеклетки, чревата серьезными осложнениями", - заявил РИА Новости иеромонах Димитрий.
По данным директора Института репродуктивной медицины ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и неонатологии имени академика Кулакова", беременность с помощью экстракорпорального оплодотворения наступает примерно в 35% случаев, при этом в России более 80% детей, зачатых с помощью ЭКО, появляется на свет.
Иеромонах Димитрий также предостерег от использования технологий ЭКО и суррогатного материнства и обратил внимание на случаи естественного зачатия после того, как люди усыновляли детей. "Среди моих знакомых более десяти бесплодных семей (от 6 до 10 лет бездетности) самым естественным образом зачали и родили собственных детей вскоре после того, как начали нянчить усыновленных малышей", - подытожил он.
Услуга ЭКО доступна для россиян по полису ОМС с 2016 года. Выделение средств на ее проведение также предусмотрено в нацпроекте "Демография". Как заявляла в декабре 2018 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова, около 250 тысяч детей могут родиться в России в ближайшие 6 лет благодаря проведению процедуры ЭКО.
По данным, опубликованным на сайте центра Кулакова, на сегодняшний день ЭКО является наиболее эффективным методом лечения бесплодия. По словам директора центра Геннадия Сухих, программа стала "повседневностью" в России, ежегодно в стране с помощью нее рождается 25-30 тысяч детей.