Священник призвал усыновлять детей вместо ЭКО

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Специалист по биоэтике иеромонах Димитрий (Першин) считает, что технология экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) опасна для женщины и может привести к осложнениям, поэтому в случае бесплодия лучше прибегать к усыновлению детей, а не к ЭКО или услугам суррогатной матери.

Ранее журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. При этом он считает важным, чтобы в этой сфере была определена с участием РПЦ моральная норма. В РПЦ в ответ на это заявили, что продолжение рода – это "богоугодное дело, а не поход в супермаркет" и что хотя "рождение ребенка - праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения".

Позже Киселев в эфире телеканала "Спас" отметил, что Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО, а их запрет в "Основах социальной концепции" РПЦ противоречит заповеди "плодитесь и размножайтесь" и может быть пересмотрен ради деторождения.

"Эффективность ЭКО невелика (около 20%), кроме того, оно опасно для женщины. Гормональная стимуляция яичников, с помощью которой получают яйцеклетки, чревата серьезными осложнениями", - заявил РИА Новости иеромонах Димитрий.

По данным директора Института репродуктивной медицины ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и неонатологии имени академика Кулакова", беременность с помощью экстракорпорального оплодотворения наступает примерно в 35% случаев, при этом в России более 80% детей, зачатых с помощью ЭКО, появляется на свет.

Иеромонах Димитрий также предостерег от использования технологий ЭКО и суррогатного материнства и обратил внимание на случаи естественного зачатия после того, как люди усыновляли детей. "Среди моих знакомых более десяти бесплодных семей (от 6 до 10 лет бездетности) самым естественным образом зачали и родили собственных детей вскоре после того, как начали нянчить усыновленных малышей", - подытожил он.

Услуга ЭКО доступна для россиян по полису ОМС с 2016 года. Выделение средств на ее проведение также предусмотрено в нацпроекте "Демография". Как заявляла в декабре 2018 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова , около 250 тысяч детей могут родиться в России в ближайшие 6 лет благодаря проведению процедуры ЭКО.