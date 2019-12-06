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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-06T18:16+0300
https://ria.ru/20191206/1562072356.html
Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/155979/81/1559798157_0:60:2111:1247_1036x0_80_0_0_f6c373cca442788ae3442acfad399019.jpg
РИА Новости

Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии

17:50 06.12.2019 (обновлено: 18:16 06.12.2019)
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© AP Photo / Emrah GurelТанк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
© AP Photo / Emrah Gurel
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией. Архивное фото
АНКАРА, 6 дек — РИА Новости. Турция может возобновить военную операцию в Сирии, если соглашения с Россией и США не будут выполняться, заявил официальный представитель МИД страны Хами Аксой.
"Мы не выйдем из Сирии, пока не очистим безопасную зону от террористов", — добавил он.
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Дипломат отметил, что в районы, очищенные от боевиков, добровольно вернулись уже 370 тысяч беженцев.
Ситуацию в Сирии будут обсуждать 8 января на встрече в Стамбуле президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган, заключил Аксой.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 18 ноября уже заявлял, что Анкара может возобновить операцию "Источник мира", если Россия и США не отведут курдские формирования на 30 километров от границы.
В ответ на это заявление официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков отметил, что оно противоречит урегулированию конфликта.
Генерал-майор заявил, что Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума от 22 октября.
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Анкара 9 октября объявила о начале операции "Источник мира" на севере Сирии для создания там буферной зоны. США ввели санкции против Анкары, но отозвали их после того, как вице-президент Майк Пенс договорился с Эрдоганом о создании зоны безопасности к югу от сирийско-турецкой границы, которую будет контролировать Анкара.
Президенты России и Турции 22 октября на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. В соответствии с документом, на следующий день в районы, граничащие с 30-километровой зоной безопасности, вошли российская военная полиция и сирийские пограничники.
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