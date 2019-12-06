Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии

АНКАРА, 6 дек — РИА Новости. Турция может возобновить военную операцию в Сирии , если соглашения с Россией и США не будут выполняться, заявил официальный представитель МИД страны Хами Аксой.

"Мы не выйдем из Сирии, пока не очистим безопасную зону от террористов", — добавил он.

Дипломат отметил, что в районы, очищенные от боевиков, добровольно вернулись уже 370 тысяч беженцев.

Ситуацию в Сирии будут обсуждать 8 января на встрече в Стамбуле президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган, заключил Аксой.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 18 ноября уже заявлял, что Анкара может возобновить операцию "Источник мира", если Россия и США не отведут курдские формирования на 30 километров от границы.

В ответ на это заявление официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков отметил, что оно противоречит урегулированию конфликта.

Генерал-майор заявил, что Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума от 22 октября.

Анкара 9 октября объявила о начале операции "Источник мира" на севере Сирии для создания там буферной зоны. США ввели санкции против Анкары, но отозвали их после того, как вице-президент Майк Пенс договорился с Эрдоганом о создании зоны безопасности к югу от сирийско-турецкой границы, которую будет контролировать Анкара.