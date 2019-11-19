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РИА Новости

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

19:37 19.11.2019 (обновлено: 21:30 19.11.2019)
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© AFP 2019 / Delil SouleimanКурдские демонстранты в провинции Эль-Хасака
Курдские демонстранты в провинции Эль-Хасака
© AFP 2019 / Delil Souleiman
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Возможное возобновление Турцией военной операции в Сирии может привести к обострению ситуации, заявили в Минобороны.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил, что Анкара может возобновить "Источник мира", если Россия и США не отведут курдские формирования на 30 километров от границы.
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Как отметил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, подобное заявление противоречит урегулированию конфликта на севере Сирии. Он напомнил, что президенты России и Турции подписали меморандум, в котором договорились совместными усилиями не допустить обострения ситуации в арабской республике.

"Выполнили в полном объеме"

Вместе с тем представитель Минобороны заявил, что Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума от 22 октября.
По словам генерала, Россия обеспечила разведение конфликтующих сторон, проводится совместное с Анкарой патрулирование приграничной территории.
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Кроме того, для нормализации обстановки перебрасываются дополнительные силы российской военной полиции, разворачиваются полевые госпитали, добавил Конашенков.
Местные жители получают гуманитарную помощь, восстанавливается разрушенная инфраструктура, заключил он.

Договоренности по отводу курдов

Ранее США и Турция договорились о приостановке военной операции "Источник мира" на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе с Сирией, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось 22 октября. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
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Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании. В частности, в документе говорится о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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Война в СирииМевлют ЧавушоглуИгорь КонашенковСергей ШойгуСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Надо прекратить про-арабскую, про-персидскую и про-турецкую агитацию и пропаганду в российских СМИ. Надо давать правдивую, объективную и точную информацию о курдах, борьбе курдского народа за свои законные и неотъемлемое национальные права во всех регионах Большого Курдистана
19 ноября, 20:10
МАМураз Аджоев
8000110
Глава МИД Турции, выполняя указания Эрдогана, видимо, очень разочаровал всех тех наших российских экспертов, которые ежедневно на политических ток-шоу вводили россиян в глубокое заблуждение своими курдофобскими и про-турецким комментариями.
19 ноября, 20:05
МАМураз Аджоев
920016
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