В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Возможное возобновление Турцией военной операции в Сирии может привести к обострению ситуации, заявили в Минобороны.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил, что Анкара может возобновить "Источник мира", если Россия и США не отведут курдские формирования на 30 километров от границы.

Как отметил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков , подобное заявление противоречит урегулированию конфликта на севере Сирии. Он напомнил, что президенты России и Турции подписали меморандум, в котором договорились совместными усилиями не допустить обострения ситуации в арабской республике.

"Выполнили в полном объеме"

Вместе с тем представитель Минобороны заявил, что Россия в полном объеме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума от 22 октября.

По словам генерала, Россия обеспечила разведение конфликтующих сторон, проводится совместное с Анкарой патрулирование приграничной территории.

Кроме того, для нормализации обстановки перебрасываются дополнительные силы российской военной полиции, разворачиваются полевые госпитали, добавил Конашенков.

Местные жители получают гуманитарную помощь, восстанавливается разрушенная инфраструктура, заключил он.

Договоренности по отводу курдов

Ранее США и Турция договорились о приостановке военной операции "Источник мира" на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе с Сирией, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось 22 октября. Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.