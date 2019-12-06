СК задержал подозреваемого в убийстве в Смоленске в 2000 году

ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости. Следователи установили и задержали подозреваемого в избиении до смерти 21-летнего молодого человека в Смоленске, которое произошло в 2000 году, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
"По версии следствия, вечером 20 мая 2000 года между двумя жителями Смоленска возле одного из домов по улице Автозаводская произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый избил своего знакомого. Потерпевший был доставлен в больницу, где через 11 дней от причиненных ему телесных повреждений скончался", - говорится в сообщении.
По факту смерти от тяжких телесных повреждений 21-летнего молодого человека было возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Как информирует следствие, в течение длительного времени установить причастного к преступлению "не представлялось возможным". Однако работа над раскрытием дела не прекращалась.
"Следователями-криминалистами СУ СК России по Смоленской области было внимательно изучено уголовное дело, осуществлён выезд на место происшествия, еще раз установлен круг свидетелей, проведены дополнительные экспертизы и в результате установлено лицо, совершившее преступление... Подозреваемый задержан, и с ним проводятся следственные действия", - сообщает следствие.
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