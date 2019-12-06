СК задержал подозреваемого в убийстве в Смоленске в 2000 году

ВОРОНЕЖ, 6 дек - РИА Новости. Следователи установили и задержали подозреваемого в избиении до смерти 21-летнего молодого человека в Следователи установили и задержали подозреваемого в избиении до смерти 21-летнего молодого человека в Смоленске , которое произошло в 2000 году, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону

"По версии следствия, вечером 20 мая 2000 года между двумя жителями Смоленска возле одного из домов по улице Автозаводская произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый избил своего знакомого. Потерпевший был доставлен в больницу, где через 11 дней от причиненных ему телесных повреждений скончался", - говорится в сообщении.

По факту смерти от тяжких телесных повреждений 21-летнего молодого человека было возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Как информирует следствие, в течение длительного времени установить причастного к преступлению "не представлялось возможным". Однако работа над раскрытием дела не прекращалась.