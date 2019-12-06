Лавров рассказал об ожиданиях России от "нормандского саммита"

"Говорили об Украине. У нас общие позиции: необходимо полностью и последовательно выполнять минские договоренности, которые были одобрены резолюцией 2202 Совета безопасности ООН. Мы рассчитываем, что намерения украинского руководства станут более понятными в ходе предстоящего в ближайший понедельник саммита в "нормандском формате" в Париже. Нам важно понимать, что все-таки планируется делать в Киеве для выполнения минских договоренностей, потому что слишком противоречивые сигналы поступают из украинской столицы от различных официальных лиц", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Италии.