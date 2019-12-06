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Лавров рассказал об ожиданиях России от "нормандского саммита"
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РИА Новости

Лавров рассказал об ожиданиях России от "нормандского саммита"

17:29 06.12.2019
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
РИМ, 6 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает на "нормандском саммите" в Париже понять намерения Киева по выполнению минских соглашений, пока из Киева поступают слишком противоречивые сигналы, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на Украине пройдет 9 декабря в Париже.
"Говорили об Украине. У нас общие позиции: необходимо полностью и последовательно выполнять минские договоренности, которые были одобрены резолюцией 2202 Совета безопасности ООН. Мы рассчитываем, что намерения украинского руководства станут более понятными в ходе предстоящего в ближайший понедельник саммита в "нормандском формате" в Париже. Нам важно понимать, что все-таки планируется делать в Киеве для выполнения минских договоренностей, потому что слишком противоречивые сигналы поступают из украинской столицы от различных официальных лиц", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Италии.
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Сергей ЛавровРоссияПарижВ мире
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