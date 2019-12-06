Три французских журналиста пострадали во время акции протеста в Париже

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019

© Фото : Sputnik France Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019

ПАРИЖ, 6 дек — РИА Новости. Три французских журналиста пострадали накануне в Париже во время акции протеста против пенсионной реформы, заявил президент Ассоциации европейских журналистов (AEJ) Отмар Лаходынский.

На конференции AEJ в ЮНЕСКО он отметил, что некоторые раненые до сих пор находятся в больнице.

Пятого декабря во Франции прошла крупнейшая за последнее время общенациональная забастовка. Манифестация нарушила работу транспорта по всей стране.

Как сообщал корреспондент РИА Новости, протестующие били витрины, кидали в полицию петарды и взрывпакеты, в ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

Поводом для забастовки стала объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий.

При разгоне манифестации ранение получила корреспондент RT International Шарлот Дубенски.