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Три французских журналиста пострадали во время акции протеста в Париже
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РИА Новости

Три французских журналиста пострадали во время акции протеста в Париже

17:24 06.12.2019 (обновлено: 17:34 06.12.2019)
249
© Фото : Sputnik FranceВо время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
© Фото : Sputnik France
ПАРИЖ, 6 дек — РИА Новости. Три французских журналиста пострадали накануне в Париже во время акции протеста против пенсионной реформы, заявил президент Ассоциации европейских журналистов (AEJ) Отмар Лаходынский.
На конференции AEJ в ЮНЕСКО он отметил, что некоторые раненые до сих пор находятся в больнице.
Пятого декабря во Франции прошла крупнейшая за последнее время общенациональная забастовка. Манифестация нарушила работу транспорта по всей стране.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, протестующие били витрины, кидали в полицию петарды и взрывпакеты, в ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.
Поводом для забастовки стала объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий.
При разгоне манифестации ранение получила корреспондент RT International Шарлот Дубенски.
Всего за время протестов "желтых жилетов" пострадали 15 сотрудников RT и мультимедийного агентства RUPTLY.
Всеобщая забастовка в Париже
© Фото : Sputnik France

Пятого декабря в Париже началась массовая акция против пенсионной реформы.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
1 из 13

Пятого декабря в Париже началась массовая акция против пенсионной реформы.

© Фото : Sputnik France
© REUTERS / Christian Hartmann

Организаторами акции стали несколько крупнейших профсоюзов Франции.

Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
2 из 13

Организаторами акции стали несколько крупнейших профсоюзов Франции.

© REUTERS / Christian Hartmann
© Фото : Sputnik France

Протесты сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
3 из 13

Протесты сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.

© Фото : Sputnik France
© Фото : Sputnik France

Автомобильное движение в центре Парижа было полностью парализовано.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
4 из 13

Автомобильное движение в центре Парижа было полностью парализовано.

© Фото : Sputnik France
© Фото : Sputnik France

Власти мобилизовали шесть тысяч полицейских и жандармов для обеспечения порядка.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
5 из 13

Власти мобилизовали шесть тысяч полицейских и жандармов для обеспечения порядка.

© Фото : Sputnik France
© Фото : Sputnik France

На площади Насьон полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
6 из 13

На площади Насьон полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

© Фото : Sputnik France
© Фото : Sputnik France

Как сообщили в профсоюзе CGT, всего в акциях протеста во Франции принимают участие около 1,5 миллиона человек.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
7 из 13

Как сообщили в профсоюзе CGT, всего в акциях протеста во Франции принимают участие около 1,5 миллиона человек.

© Фото : Sputnik France
© Фото : Sputnik France

В Нанте и Бордо демонстранты бросали в полицейских петарды и взрывпакеты, били витрины и поджигали урны.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
8 из 13

В Нанте и Бордо демонстранты бросали в полицейских петарды и взрывпакеты, били витрины и поджигали урны.

© Фото : Sputnik France
© REUTERS / Christian Hartmann

Организаторы объявили забастовку бессрочной.

Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
9 из 13

Организаторы объявили забастовку бессрочной.

© REUTERS / Christian Hartmann
© Фото : Sputnik France

Полицейские задержали около 90 демонстрантов.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
10 из 13

Полицейские задержали около 90 демонстрантов.

© Фото : Sputnik France
© REUTERS / Christian Hartmann

Забастовка привела к отмене работы значительной части общественного транспорта.

Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
11 из 13

Забастовка привела к отмене работы значительной части общественного транспорта.

© REUTERS / Christian Hartmann
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Всего по стране было запланировано около 250 манифестаций.

Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
12 из 13

Всего по стране было запланировано около 250 манифестаций.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© Фото : Sputnik France

Поводом для забастовки является предложенная Макроном реформа, лишающая представителей многих профессий ряда пенсионных привилегий.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
13 из 13

Поводом для забастовки является предложенная Макроном реформа, лишающая представителей многих профессий ряда пенсионных привилегий.

© Фото : Sputnik France
1 из 13

Пятого декабря в Париже началась массовая акция против пенсионной реформы.

© Фото : Sputnik France
2 из 13

Организаторами акции стали несколько крупнейших профсоюзов Франции.

© REUTERS / Christian Hartmann
3 из 13

Протесты сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.

© Фото : Sputnik France
4 из 13

Автомобильное движение в центре Парижа было полностью парализовано.

© Фото : Sputnik France
5 из 13

Власти мобилизовали шесть тысяч полицейских и жандармов для обеспечения порядка.

© Фото : Sputnik France
6 из 13

На площади Насьон полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

© Фото : Sputnik France
7 из 13

Как сообщили в профсоюзе CGT, всего в акциях протеста во Франции принимают участие около 1,5 миллиона человек.

© Фото : Sputnik France
8 из 13

В Нанте и Бордо демонстранты бросали в полицейских петарды и взрывпакеты, били витрины и поджигали урны.

© Фото : Sputnik France
9 из 13

Организаторы объявили забастовку бессрочной.

© REUTERS / Christian Hartmann
10 из 13

Полицейские задержали около 90 демонстрантов.

© Фото : Sputnik France
11 из 13

Забастовка привела к отмене работы значительной части общественного транспорта.

© REUTERS / Christian Hartmann
12 из 13

Всего по стране было запланировано около 250 манифестаций.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
13 из 13

Поводом для забастовки является предложенная Макроном реформа, лишающая представителей многих профессий ряда пенсионных привилегий.

© Фото : Sputnik France
201030
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