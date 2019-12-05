Корреспондент RT пострадала при разгоне акции протеста в Париже

"Спустя почти три года работы на протестах моя удача наконец закончилась. Получила в ягодицу частью снаряда. Ай!" — написала журналист в своем аккаунте в Twitter.
Париж парализовало
Крупнейшие профсоюзы Франции объявили в Париже массовую акцию против пенсионной реформы. Шествие началось около 16:00 мск от Восточного вокзала в сторону площади Нации.
В столице мобилизованы шесть тысяч полицейских и жандармов.
Корреспондент РИА Новости передает, что протестующие начали бить витрины, кидать в полицию петарды и взрывпакеты, в ответ полиция применила слезоточивый газ.
Участники акции подожгли покрышки, площадь и соседние улицы оказались окутаны дымом и слезоточивым газом.
Несколько десятков тысяч человек разбежались по соседним улицам, фактически парализовав автомобильное движение. Люди чихают, прохожие пытаются оказать друг другу медицинскую помощь.
Всего в стране запланировано около 250 манифестаций.
По сообщению телеканала BFMTV, протесты в Нанте и Бордо сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией, правоохранительные органы применяют слезоточивый газ.
17 ноября, 08:27Гнев и ярость Франции: ровно год "желтые жилеты" выходят на акцию протестовУже год французы выходят на митинг "желтых жилетов". На первую акцию протестов 17 ноября 2018 года собрались более 280 тысяч человек. Демонстранты выступают против повышения налогов и призывают правительство Франции провести масштабные реформы.