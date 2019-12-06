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В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
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РИА Новости

В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье

17:15 06.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ливии Мухаммед Сияла
Министр иностранных дел Ливии Мухаммед Сияла
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Ливии Мухаммед Сияла. Архивное фото
КАИР, 6 дек - РИА Новости. Разногласия по разграничению континентального шельфа в Средиземноморье могут быть решены путем двусторонних переговоров или через международные судебные инстанции, заявил РИА Новости министр иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммед Сияла.
Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандум по морским зонам. В Греции называют меморандум незаконным и утверждают, что он не имеет какой-либо силы. В пятницу Греция заявила, что высылает посла Ливии в Афинах.
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"Если кто-то считает, что это наносит ущерб его национальным интересам, то может решать вопрос в ходе двусторонних переговоров или обратиться в международные судебные инстанции", - сказал ливийский министр.
Он также предположил, что шумиха вокруг турецко-ливийских меморандумов вызвана непониманием сути подписанных документов.
"Были подписаны два меморандума, а не соглашения… Они вызвали такое беспокойство из-за неправильного понимания или из-за того, что не было предоставлено достаточно информации до голосования в турецком парламенте и одобрения со стороны Президентского совета в Ливии", - сказал политик.
Он пояснил, в частности, что первый подписанный меморандум оговаривает сотрудничество по безопасности, речь в нем идет о подготовке ливийских военных и полицейских, помощи в этой сфере. Второй меморандум направлен на "обновление разграничения континентального шельфа между Турцией и Ливией". "Это не должно вызывать чье-либо беспокойство, поскольку не затрагиваются интересы какого-либо государства", - добавил министр.
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Мухаммед СиялаСредиземноморьеЛивияГрецияТурцияВ мире
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