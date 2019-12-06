В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье

КАИР, 6 дек - РИА Новости. Разногласия по разграничению континентального шельфа в Разногласия по разграничению континентального шельфа в Средиземноморье могут быть решены путем двусторонних переговоров или через международные судебные инстанции, заявил РИА Новости министр иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммед Сияла

Президент Турции Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж , контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандум по морским зонам. В Греции называют меморандум незаконным и утверждают, что он не имеет какой-либо силы. В пятницу Греция заявила, что высылает посла Ливии в Афинах.

"Если кто-то считает, что это наносит ущерб его национальным интересам, то может решать вопрос в ходе двусторонних переговоров или обратиться в международные судебные инстанции", - сказал ливийский министр.

Он также предположил, что шумиха вокруг турецко-ливийских меморандумов вызвана непониманием сути подписанных документов.

"Были подписаны два меморандума, а не соглашения… Они вызвали такое беспокойство из-за неправильного понимания или из-за того, что не было предоставлено достаточно информации до голосования в турецком парламенте и одобрения со стороны Президентского совета в Ливии", - сказал политик.