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2019-12-06T17:53+0300
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Выбран куратор павильона России на Венецианской архитектурной биеннале
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РИА Новости

Выбран куратор павильона России на Венецианской архитектурной биеннале

17:48 06.12.2019 (обновлено: 17:53 06.12.2019)
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© Фото : Пресс-служба Smart ArtКуратор павильона России на архитектурной биеннале 2020 года Ипполито Пестеллини Лапарелли
Куратор павильона России на архитектурной биеннале 2020 года Ипполито Пестеллини Лапарелли
© Фото : Пресс-служба Smart Art
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На 17-й Венецианской архитектурной биеннале 2020 года Россия представит проект "Open!", а куратором выставки станет архитектор и урбанист Ипполито Пестеллини Лапарелли, сообщила комиссар павильона Тереза Иароччи Мавика.
"Я надеюсь, что вы его полюбите так же, как люблю его я. Это человек, который может наш дискурс вывести на новый уровень", - сказала Мавика.
Лапарелли, рассказал, что ранее уже занимался международными проектами, связанными с архитектурой. По его словам, концепция проекта павильона следующего года неразрывно связана с необходимостью реконструкции российского павильона в Венеции.
"В России обширное молодое творческое поколение, чей потенциал был недостаточно раскрыт на проектах биеннале. Мы скоро объявим открытый конкурс для молодых российских архитекторов, которые предложат свое видение павильона. Следует отметить, что команда, которая победит в конкурсе, будет работать в тесном сотрудничестве с итальянскими коллективами", - рассказал он.
Лапарелли сообщил, что во время работы биеннале павильон превратится во временный архитектурный офис, в пространстве которого будет проводиться публичная подготовка проекта реконструкции.
"Центральным аспектом будет формат живого общения. Этот проект будет не просто выставочным, это будет целый рабочий процесс, где зрители получат возможность наблюдать и быть вовлеченным. Он позволит выявить новые модели, согласно которым работает молодое поколение архитекторов, те вызовы, с которыми они сталкиваются, и то, как они с ними справляются", - добавил куратор.
© Фото : Пресс-служба Smart ArtКомиссар павильона России, директор фонда поддержки современного искусства V-A-C Тереза Иароччи Мавика
Комиссар павильона России, директор фонда поддержки современного искусства V-A-C Тереза Иароччи Мавика
© Фото : Пресс-служба Smart Art
Комиссар павильона России, директор фонда поддержки современного искусства V-A-C Тереза Иароччи Мавика
Лапарелли подчеркнул, что было много обсуждений вокруг названия. "Символично, так как открытость станет главной темой проекта, соответственно, и название он получил подходящее - "Open!", - заключил куратор.
В этом году руководство Венецианской архитектурной биеннале заявило тему основного проекта "Как мы будем жить вместе?".
Ранее сообщалось, что Тереза Иароччи Мавика была назначена комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале. Она также является главой фонда современного искусства V-A-C. Пост комиссара она будет занимать до 2021 года включительно.
Тогда же стало известно, что стратегическим управлением павильона будет заниматься консалтинговое объединение Smart Art, основанное в 2016 году Анастасией Карнеевой и Екатериной Винокуровой.
© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция

Павильон России, сады Биеннале, Венеция

Павильон России, сады биеннале, Венеция
1 из 4

Павильон России, сады Биеннале, Венеция

© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция
© Фото : Пресс-служба Smart Art

Павильон России на Венецианской биеннале. 1914 год

Павильон России на Венецианской Биеннале. 1914 год
2 из 4

Павильон России на Венецианской биеннале. 1914 год

© Фото : Пресс-служба Smart Art
© Фото : Пресс-служба Smart Art

Архивное фото павильона России на Венецианской биеннале

Павильон России на Венецианской Биеннале
3 из 4

Архивное фото павильона России на Венецианской биеннале

© Фото : Пресс-служба Smart Art
© Фото : Пресс-служба Smart Art

Павильон России на Венецианской биеннале. Проект Щусева

Павильон России на Венецианской Биеннале. Проект Щусева
4 из 4

Павильон России на Венецианской биеннале. Проект Щусева

© Фото : Пресс-служба Smart Art
1 из 4

Павильон России, сады Биеннале, Венеция

© Фото : предоставлено Павильоном России, Венеция
2 из 4

Павильон России на Венецианской биеннале. 1914 год

© Фото : Пресс-служба Smart Art
3 из 4

Архивное фото павильона России на Венецианской биеннале

© Фото : Пресс-служба Smart Art
4 из 4

Павильон России на Венецианской биеннале. Проект Щусева

© Фото : Пресс-служба Smart Art
Ипполито Пестеллини Лапарелли - архитектор, урбанист и куратор, работающий в Милане. В настоящее время он преподает в Королевском колледже искусств в Лондоне. В 2018 году был сокуратором Европейской биеннале современного искусства Manifesta 12 в Палермо, а также редактором сборника исследований "Атласа Палермо", посвященного истории и современности столицы Сицилии.
17-я Венецианская архитектурная биеннале пройдет с 23 мая по 29 ноября 2020 года.
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