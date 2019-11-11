Назначен новый комиссар павильона РФ на биеннале в Венеции

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава фонда современного искусства V–A–C Тереза Иароччи Мавика назначена комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале до 2021 года включительно, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.
По словам замминистра культуры Аллы Маниловой, Мавика знает и любит русский язык, культуру и обладает большим объемом личных связей и профессиональных контактов в мире современного искусства.
"Мы чрезвычайно заинтересованы в усилении международных позиций российского павильона, более активной интеграции России в общеевропейское пространство современного искусства", — сказала Манилова, слова которой приводят в ведомстве.
По ее словам, будет создан Художественный совет Венецианской биеннале, куда войдут Василий Церетели и Семен Михайловский в качестве почетных членов. Она также отметила, что министром культуры РФ Владимиром Мединским поставлена амбициозная задача — российский павильон должен стать лауреатом Венецианской биеннале.
Тереза Иароччи Мавика — известный российский и итальянский куратор, имеет двойное гражданство. В 2003 году она возглавила первую российскую галерею, представлявшую западное искусство в Москве. С 2005 по 2008 год руководила московским фондом "Современный город" — экспериментальной площадки, содействовавшей в профессиональном становлении молодым кураторам и художникам. С 2016 года Мавика является членом Экспертного совета Европейской биеннале современного искусства "Манифеста".
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