Назначен новый комиссар павильона РФ на биеннале в Венеции

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава фонда современного искусства V–A–C Тереза Иароччи Мавика назначена комиссаром российского павильона на Венецианской биеннале до 2021 года включительно, сообщили в пресс-службе министерства культуры РФ.

По словам замминистра культуры Аллы Маниловой, Мавика знает и любит русский язык, культуру и обладает большим объемом личных связей и профессиональных контактов в мире современного искусства.

"Мы чрезвычайно заинтересованы в усилении международных позиций российского павильона, более активной интеграции России в общеевропейское пространство современного искусства", — сказала Манилова, слова которой приводят в ведомстве.

По ее словам, будет создан Художественный совет Венецианской биеннале, куда войдут Василий Церетели и Семен Михайловский в качестве почетных членов. Она также отметила, что министром культуры РФ Владимиром Мединским поставлена амбициозная задача — российский павильон должен стать лауреатом Венецианской биеннале.