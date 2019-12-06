РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T16:46+0300
https://ria.ru/20191206/1562068302.html
Глава МИД Египта отказался говорить о давлении США из-за Су-35
https://cdn23.img.ria.ru/images/156002/29/1560022982_0:309:855:790_1036x0_80_0_0_7eeb6d41752cef0d0cb9dc8b65af2373.jpg
РИА Новости

Глава МИД Египта отказался говорить о давлении США из-за Су-35

16:45 06.12.2019 (обновлено: 16:46 06.12.2019)
159
© Фото : предоставлено пресс-службой МИД ЕгиптаМинистр иностранных дел Египта Самех Шукри
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри
© Фото : предоставлено пресс-службой МИД Египта
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри. Архивное фото
РИМ, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри уклонился от ответа на вопрос о том, откажется ли Каир от закупок российских истребителей Су-35 из-за давления США.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35. В минувшую пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента США заявил журналистам, что Вашингтон "работает" с Египтом, чтобы не допустить закупок российских самолетов.
Многофункциональный истребитель Су-35
15 ноября, 12:51
В Совфеде оценили угрозу США ввести санкции против Египта из-за Су-35
"Эти вопросы лучше обсудить в контексте двусторонних отношений... Я не буду комментировать дальше", - сказал Шукри, отвечая на вопрос в ходе конференции "Средиземноморские диалоги" о том, намерен ли Египет покупать российские истребители несмотря на возможные американские санкции.
"У нас очень разнообразные и важные отношения с США. У нас также отношения с другими партнерами - с Россией, с Китаем и так далее... Также мы понимаем важность стратегических отношений между нами и США, но также у нас есть взаимные интересы с другими партнёрами", — добавил египетский министр.
010005
Обсудить 0
Самех ШукриМинистерство обороны СШАСу-35МИД ЕгиптаРоссияСШАЕгипетБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс "Кинжал"
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
Во Флориде на авиабазе ВМС США произошла стрельба
Зенитный ракетный комплекс С-400
В Турции объяснили покупку российских С-400
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов Германии
Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян
Павильон корпорации Росатом
Посольство Ирана сообщило, когда "Росатом" возобновит работы в Фордо
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Лавров встретился с главой МИД Израиля
Вид на Землю из космоса
Минобороны испытало спутник-инспектор
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская перед началом первого заседания осенней сессии
Поклонская напомнила Зеленскому, что Украина сама отказалась от Крыма
Певец Сосо Павлиашвили
Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Глава МИД Италии назвал темы прошедших переговоров с Лавровым
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Риме
Лавров обсудил с Педерсеном работу конституционного комитета по Сирии
Олег Ивашев-Мусатов
Умер отравившийся "Кротом" преподаватель МГУ
Тарханкутский маяк в поселке Оленевка
В России ответили на обещание Зеленского вернуть Крым
Максим Покровский и группа Ногу свело выступает на фестивале НочлежкаFest в Петербурге. Фото с места события
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:31Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до четырех
17:30СК задержал подозреваемого в убийстве в Смоленске в 2000 году
17:30В России утвердили звание "заслуженного географа"
17:29Лавров рассказал об ожиданиях России от "нормандского саммита"
17:25Главы МИД России и Италии обсудили взаимодействие в киберпространстве
17:25Россия выступает за возобновление диалога в Ливии, заявил Лавров
17:24Три французских журналиста пострадали во время акции протеста в Париже
17:22Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США
17:20В Екатеринбурге локализовали пожар в школе
17:20Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
17:20Матвиенко раскритиковала Новака за закон об "умных счетчиках"
17:19Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
Лента новостейМолния