Глава МИД Египта отказался говорить о давлении США из-за Су-35

"У нас очень разнообразные и важные отношения с США. У нас также отношения с другими партнерами - с Россией, с Китаем и так далее... Также мы понимаем важность стратегических отношений между нами и США, но также у нас есть взаимные интересы с другими партнёрами", — добавил египетский министр.