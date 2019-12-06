Глава МИД Египта отказался говорить о давлении США из-за Су-35

РИМ, 6 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри уклонился от ответа на вопрос о том, откажется ли Каир от закупок российских истребителей Су-35 из-за давления США.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35. В минувшую пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента США заявил журналистам, что Вашингтон "работает" с Египтом, чтобы не допустить закупок российских самолетов.
"Эти вопросы лучше обсудить в контексте двусторонних отношений... Я не буду комментировать дальше", - сказал Шукри, отвечая на вопрос в ходе конференции "Средиземноморские диалоги" о том, намерен ли Египет покупать российские истребители несмотря на возможные американские санкции.
"У нас очень разнообразные и важные отношения с США. У нас также отношения с другими партнерами - с Россией, с Китаем и так далее... Также мы понимаем важность стратегических отношений между нами и США, но также у нас есть взаимные интересы с другими партнёрами", — добавил египетский министр.