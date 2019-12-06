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Поклонская напомнила Зеленскому, что Украина сама отказалась от Крыма
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РИА Новости

Поклонская напомнила Зеленскому, что Украина сама отказалась от Крыма

16:26 06.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская перед началом первого заседания осенней сессии
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская перед началом первого заседания осенней сессии
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Украина фактически сама отказалась от крымчан, устроив череду блокад крымского полуострова, заявила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская, комментируя высказывание украинского президента.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в пятницу на своем официальном сайте поздравительный видеоролик по случаю Дня вооруженных сил Украины, в котором пообещал обязательно вернуть "наших людей и наши территории". По его словам, "Донбасс - это Украина, Луганск - это Украина, Крым - это Украина".
"Отношение к Крыму со стороны украинской власти на протяжении последних шести лет проявлялось в виде различных блокад — энергетической, водной, продовольственной, транспортной. Фактически Украина сама отказалась от крымского народа", - сказала Поклонская.
По ее словам, все попытки оспорить результаты крымского референдума обречены на провал, так как называемые претензии относительно законности его проведения "формальны и смехотворны".
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Ситуация на УкраинеНаталья ПоклонскаяГосдума РФВладимир ЗеленскийКрымРоссияУкраинаВ мире
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