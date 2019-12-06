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В Совфеде прокомментировали приговор Егору Жукову
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали приговор Егору Жукову

16:13 06.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБлогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Приговор студенту ВШЭ Егору Жукову - это пример гуманизации уголовного судебного производства, о чем недавно говорил президент РФ Владимир Путин, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
Кунцевский суд Москвы в пятницу приговорил Жукова по обвинению в призывах к экстремизму в роликах на YouTube к 3 годам условно, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, сроком на два года.
"Я думаю, мы стали свидетелями того, о необходимости чего не так давно говорил президент - так называемой гуманизации уголовного судебного производства", - сказал Башкин.
Сенатор отметил, что сам он лично также поддерживает решение суда. "Жуков никого не убил, а преступление и правонарушение надо все же разделять. Такой условный срок - это хороший урок на будущее быть умнее, быть аккуратнее", - подчеркнул парламентарий.
Валерий Фадеев
11:47
Глава СПЧ оценил приговор Егору Жукову
Жуков - студент четвертого курса факультета социальных наук ВШЭ и видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Также суд выпустил его из следственного изолятора и отправил под домашний арест.
В сентябре Росфинмониторинг внёс Жукова в перечень экстремистов и террористов. На сайте службы указано, что он был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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Дело Егора ЖуковаЕгор ЖуковАлександр БашкинСовет Федерации РФМосковская городская думаВладимир ПутинМоскваРоссияОбщество
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