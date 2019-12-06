Кубанский айтишник заявил, что проник в базу данных РЖД из любопытства

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Специалист по IT из Специалист по IT из Краснодарского края , обвиняемый в несанкционированном проникновении на серверы РЖД, рассказал, что сделал это из любопытства и для саморазвития.

На видео, опубликованном СК в Whats App , молодой человек сообщил, что к нему по делам приехал брат и из его паспорта выпала бумажка с логином и паролем.

"Я переписал. Это был, оказывается, корпоративный сайт РЖД, и с целью любопытства, интереса, как организована эта структура и как пишутся сайты РЖД, хотел посмотреть. Не преследовал какую-то корыстную цель", - говорит обвиняемый на видео.

Он объяснил, что целью его действий было "самообучение и развитие навыков проектирования баз данных". Обвиняемый также заявил, что жалеет о своих действиях и после того, как история получила резонанс, предпринял меры, чтобы минимизировать ущерб.

В августе директор по информационным технологиям Евгений Чаркин заявлял журналистам, что РЖД передали в правоохранительные органы материалы по ситуации с утечкой персональных данных сотрудников и обещают добраться до сути, в СК сообщили тогда, что массовая утечка личных данных сотрудников РЖД произошла из-за несанкционированного проникновения на серверы компании.