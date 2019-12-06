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Кубанский айтишник заявил, что проник в базу данных РЖД из любопытства
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РИА Новости

Кубанский айтишник заявил, что проник в базу данных РЖД из любопытства

16:11 06.12.2019 (обновлено: 16:12 06.12.2019)
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© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
 Руки в наручниках
© Fotolia / ctpaep
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Специалист по IT из Краснодарского края, обвиняемый в несанкционированном проникновении на серверы РЖД, рассказал, что сделал это из любопытства и для саморазвития.
На видео, опубликованном СК в Whats App, молодой человек сообщил, что к нему по делам приехал брат и из его паспорта выпала бумажка с логином и паролем.
"Я переписал. Это был, оказывается, корпоративный сайт РЖД, и с целью любопытства, интереса, как организована эта структура и как пишутся сайты РЖД, хотел посмотреть. Не преследовал какую-то корыстную цель", - говорит обвиняемый на видео.
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Он объяснил, что целью его действий было "самообучение и развитие навыков проектирования баз данных". Обвиняемый также заявил, что жалеет о своих действиях и после того, как история получила резонанс, предпринял меры, чтобы минимизировать ущерб.
В августе директор по информационным технологиям Евгений Чаркин заявлял журналистам, что РЖД передали в правоохранительные органы материалы по ситуации с утечкой персональных данных сотрудников и обещают добраться до сути, в СК сообщили тогда, что массовая утечка личных данных сотрудников РЖД произошла из-за несанкционированного проникновения на серверы компании.
В пятницу СК сообщил, что жителю Краснодарского края 1993 года рождения предъявлено обвинение в связи с тем, что в июне он получил доступ к информации, находящейся на внутренних ресурсах организации, скопировал несколько сотен тысяч фотографий и сведения о руководстве и других работниках РЖД, а впоследствии эти данные были опубликованы на ресурсе, хостинг которого расположен в Германии.
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Евгений ЧаркинСледственный комитет РФРЖДМоскваГерманияКраснодарский крайПроисшествия
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