В ДНР прокомментировали идею создать "муниципальную стражу" в Донбассе

"Новое руководство Украины продолжает решать свои внутренние проблемы популистскими предложениями, идущими вразрез с минскими соглашениями... Очередным алогичным предложением стало создание так называемой "муниципальной стражи"... При этом он не потрудился уточнить цель и задачи этой муниципальной стражи, и, видимо, потому, что его выдумка никаким образом не состыковывается с минскими соглашениями, согласно которым республики самостоятельно формируют Народную милицию", - сказал журналистам Якубов.