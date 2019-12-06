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В ДНР прокомментировали идею создать "муниципальную стражу" в Донбассе
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РИА Новости

В ДНР прокомментировали идею создать "муниципальную стражу" в Донбассе

16:07 06.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРуководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов . Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов назвал популистским предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании "муниципальной стражи" в Донбассе.
Ранее украинский телеканал "Эспрессо. ТВ" со ссылкой на одного из присутствующих на встрече Зеленского с бывшими участниками "евромайдана" сообщил, что президент Украины на саммите в "нормандском формате" планирует предложить идею создания на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальной стражи" из представителей Киева, ОБСЕ и представителей ЛНР и ДНР. Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что структуры республики справляются с обеспечением правопорядка, а власти не нуждаются в советах Зеленского на этот счет.
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"Новое руководство Украины продолжает решать свои внутренние проблемы популистскими предложениями, идущими вразрез с минскими соглашениями... Очередным алогичным предложением стало создание так называемой "муниципальной стражи"... При этом он не потрудился уточнить цель и задачи этой муниципальной стражи, и, видимо, потому, что его выдумка никаким образом не состыковывается с минскими соглашениями, согласно которым республики самостоятельно формируют Народную милицию", - сказал журналистам Якубов.
По его словам, Киев уже шестой год блокирует выполнение своих обязательств по минским соглашениям, в результате чего для поддержания правопорядка республиками были созданы все необходимые правоохранительные структуры.
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Как отметил Якубов, все, что требуется от действующего президента Украины, - это официальное признание и последовательное выполнение всех прописанных в комплексе мер пунктов.
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о якобы предложении Зеленского создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу".
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Ситуация в ДНР и ЛНРРуслан ЯкубовСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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