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В ЛНР оценили идею совместного патрулирования с Нацгвардией Украины
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РИА Новости

В ЛНР оценили идею совместного патрулирования с Нацгвардией Украины

15:33 06.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко Родион Мирошник
Родион Мирошник
© РИА Новости / Алексей Куденко
Родион Мирошник . Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Идея Киева о совместном патрулировании в Донбассе Нацгвардии Украины и Народной милиции ЛНР неприменима к жизни, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
Ранее украинский телеканал "Эспрессо. ТВ" со ссылкой на одного из присутствующих на встрече Зеленского с бывшими участниками Майдана сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите в "нормандском формате" планирует предложить на встрече идею создания на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальной стражи" из представителей Украины, ОБСЕ и представителей ЛНР и ДНР.
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"Это слишком креативная идея Зеленского, но совершенно неприменимая к жизни. Никто из бойцов Народной милиции не будет ходить в одном строю с мародерами и убийцами. Ну и для сведения Зеленского у ОБСЕ вообще боевых подразделений нет. Это сугубо гражданская миссия", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что безопасность жителей республик Донбасса защищала и будет защищать Народная милиция, "существование которой закреплено и в минских соглашениях и в законе об особом статусе" Донбасса.
Военный эксперт, бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в Telegram-канале заявил, что идея "муниципальной стражи", предполагающая наличие в ней Нацгвардейцев Украины – "нежизнеспособна". "Эта идея нежизнеспособна хотя бы потому, что в состав нацгвардейцев вошли около 70% добрабатов, которые причастны к убийствам, зверствам, мародёрствам, другим страшным преступлениям по отношению к жителям Донбасса ", - написал Марочко в своем Telegram-канале.
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По его мнению, командование Народной милиции не пойдёт на этот шаг.
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о якобы предложении Зеленского создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу".
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Ситуация в ДНР и ЛНРАндрей МарочкоРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВ мире
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