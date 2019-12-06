В Госдуме ожидают внесения новой редакции КоАП в весеннюю сессию

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Госдуме рассчитывают, что правительство внесет в нижнюю палату парламента новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях в весеннюю сессию, заявил первый вице-спикер ГД Александр Жуков на совещании в пятницу в Совете Федерации.
"Сейчас в правительстве идет работа над новой редакцией КоАП, надеемся, в весеннюю сессию он поступит в Государственную Думу", - сказал Жуков.
Он также отметил, что законодателям знакома практика, когда практически каждую сессию в КоАП предлагается внести какие-то поправки.
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